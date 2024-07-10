Музей имени Алабина приглашает на семейный фестиваль

Гостей ждет увлекательная программа для всей семьи с авторской экскурсией, играми и мастер-классами.
14 июля с 11:00 до 13:00 одновременно буду работать несколько площадок:
Водный тир (Площадка перед музеем).
В мифах Поволжья встречается много сказочных существ. Например, шишиги - таинственные обитатели озёр и болот, предстающих чаще всего в образе злобных старушек с запутанными зелёными волосами. Вооруживших водяными пистолетами, победите шишиг попадая водными струями точно в цель!
Мастер-класс по плетению браслета из бисера.
Плетём браслет из бисера с орнаментом «ромашка». Этот скромный цветок издавна считался на Руси символом любви и верности.
Мастер-класс по созданию декоративной гирлянды.
Гирлянда из флажков – не только новогодний атрибут декора. Яркие ромашки добавят уюта и наполнят дом праздничной атмосферой!
Мастер-класс по созданию воздушного змея.
Мастерим красочного воздушного змея, который устремится в небо, развиваясь разноцветными лентами.
А пока дети будут заняты творческими мастер-классами, заведующая отделом этнографии Ирина Маслова проведёт для родителей авторскую экскурсию по выставке «Горько!». Свадебные традиции являются важнейшей частью бытовой и духовной культуры народа. Традиционная свадьба походила на театрализованное представление, каждое действие которого несло определенный смысл, а отступление от традиций считалось плохой приметой. Вы узнаете:
Почему со временем подруги перестали помогать невестам готовить приданое?
Как раньше проходил девичник?
Почему невеста так много плакала и зачем нужно было устраивать пир на весь мир?
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Фото: пресс-служба музея имени Алабина