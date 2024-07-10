Музей имени Алабина приглашает на семейный фестиваль

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Гостей ждет увлекательная программа для всей семьи с авторской экскурсией, играми и мастер-классами.

14 июля с 11:00 до 13:00 одновременно буду работать несколько площадок:

Водный тир (Площадка перед музеем).

В мифах Поволжья встречается много сказочных существ. Например, шишиги - таинственные обитатели озёр и болот, предстающих чаще всего в образе злобных старушек с запутанными зелёными волосами. Вооруживших водяными пистолетами, победите шишиг попадая водными струями точно в цель!

Мастер-класс по плетению браслета из бисера.

Плетём браслет из бисера с орнаментом «ромашка». Этот скромный цветок издавна считался на Руси символом любви и верности.

Мастер-класс по созданию декоративной гирлянды.

Гирлянда из флажков – не только новогодний атрибут декора. Яркие ромашки добавят уюта и наполнят дом праздничной атмосферой!

Мастер-класс по созданию воздушного змея.

Мастерим красочного воздушного змея, который устремится в небо, развиваясь разноцветными лентами.

А пока дети будут заняты творческими мастер-классами, заведующая отделом этнографии Ирина Маслова проведёт для родителей авторскую экскурсию по выставке «Горько!». Свадебные традиции являются важнейшей частью бытовой и духовной культуры народа. Традиционная свадьба походила на театрализованное представление, каждое действие которого несло определенный смысл, а отступление от традиций считалось плохой приметой. Вы узнаете:

Почему со временем подруги перестали помогать невестам готовить приданое?

Как раньше проходил девичник?

Почему невеста так много плакала и зачем нужно было устраивать пир на весь мир?

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Фото: пресс-служба музея имени Алабина