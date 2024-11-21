Музей Эльдара Рязанова проведет заключительную в этом году лекцию цикла «Феномены кино»

179

23 ноября (суббота) в 16.00 пройдет лекция «Григорий Козинцев-педагог» (12+). Об учителе Эльдара Рязанова, одном из самых знаменитых преподавателей режиссерского дела в СССР, а также его уникальном подходе к обучению расскажет один из самых уважаемых и значимых современных российских киноведов, известный кинокритик, историк отечественного кино, кандидат искусствоведения Евгений Яковлевич Марголит (Москва).

Советский режиссер театра и кино, сценарист, педагог и публицист Григорий Козинцев начал преподавать в 1927 году в возрасте 22 лет в Техникуме сценических искусств (сейчас Российский государственный институт сценических искусств). Начиная с 1944 года вел режиссерскую мастерскую во ВГИКе, а в 1960-м – стал профессором. Его учениками были Станислав Ростоцкий, Василий Катанян, Илья Авербах, Игорь Масленников, Вениамин Дорман, Алексей Герман и, конечно, Эльдар Рязанов.