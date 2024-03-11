Музей Эльдара Рязанова представляет новый проект – цикл творческих встреч «Эхо кинофестивалей»

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Команда музея будет приглашать программных директоров, продюсеров и организаторов важнейших кинофорумов нашей страны. Посетители смогут узнать о кинофестивальном движении в России: чем один кинофестиваль отличается от другого, как работает жюри, как формируется программа и отбираются фильмы и как они в итоге доходят до зрителей. Всего в 2024 году Музей Эльдара Рязанова планирует провести 4 встречи.

Первая встреча состоится 16 марта (суббота) в 18.00 в Музее-галерее «Заварка». Приглашенный гость – Андрей Апостолов – киновед, главный редактор киностудии «Ленфильм», программный директор кинофестиваля «Окно в Европу». На творческой встрече эксперт расскажет об истории фестиваля «Окно в Европу» (Выборг, Ленинградская область), а также о том, как формируется программа, как отбираются фильмы, какие награды и специальные призы вручаются победителям и какие кинокартины становились призерам в разные годы. Встреча пройдет в формате беседы, в ходе которой гости смогут задать эксперту вопросы. (12+)

После встречи пройдет показ фильма «Свет» (12+). В 2023 году эта социальная драма режиссера Антона Коломейца получила главный приз на кинофестивале в Выборге, а также была отмечена специальным призом «За лучший актерский ансамбль» и победила в конкурсе «Выборгский свет». Кинокартина вышла в прокат в конце прошлого месяца. У гостей встречи будет уникальная возможность одними из первых увидеть «Свет» в камерной обстановке центрального зала «Заварки».