Музей Алабина открывает выставку работ известного петербургского уличного фотографа Александра Петросяна

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6 июля областной музей имени Петра Алабина открывает выставку работ известного петербургского уличного фотографа Александра Петросяна.

Эта необычная во всех смыслах выставка откроется по адресу: улица Молодогвардейская, д. 6., во дворе бывшей усадьбы Поташиных. Принимает выставку во дворе собственник усадьбы Вячеслав Вершинин, лауреат премии «Старый Новый город», вручаемой музеем Алабина в рамках проекта «Сохранить как…».

На выставке будет представлено 34 фотоработы, интегрированные в пространство двора старой Самары. Посетители смогут увидеть сходство непарадных кварталов северной столицы с самарскими, оценить мастерство одного из лучших фотографов Петербурга Александра Петросяна и разгадать небольшой квест, предлагаемый на выставке.

Это первая из серии выставок в самарских дворах, помогающая познакомиться с жизнью старинных самарских домов и энтузиастами, сохраняющими историческое наследие.

Организаторы приглашают всех, кто любит родную Самару, необычные выставки, уличную фотографию и атмосферу старых самарских двориков.

Выставка будет работать до 30 сентября, свободное посещение доступно по понедельникам, вторникам, средам и воскресеньям с 16 до 21 часа.

В проекте «Сохранить как…» музей выступает посредником в диалоге между жителями, бизнесом и властью. Проект направлен на поддержку людей, которым нравится жить и работать в «старом городе», и которые готовы сохранять, восстанавливать и поддерживать старинные здания в хорошем состоянии.

Место проведения: ул. Молодогвардейская, д. 6

Вход – свободный.

Фото: минкульт СО