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«Музей 360°»: в музее Алабина создали виртуальный музейный тур

17 мая 2022 15:56
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37 круговых панорам залов музея, 30 видеороликов и 130 фотографий, запечатлевших самые интересные выставочные объекты.

В Самарском областном историко-краеведческом музее им. П.В. Алабина создали виртуальный музейный тур: 37 круговых панорам залов музея, 30 видеороликов и 130 фотографий, запечатлевших самые интересные выставочные объекты. Проект под названием «Музей 360°», созданный совместно с компанией МТС, позволит посетителям увидеть знакомые экспонаты с необычных ракурсов и сохранит доступность постоянной экспозиции на время реконструкции музея.

Проект был реализован в рамках федеральной социальной программы МТС «Культурный код», целью которого является сохранение и поддержка уникальных для территорий культурных ценностей и инициатив: сохранение памятников культуры, поддержка уникальных региональных выставок и арт-объектов. Для создания виртуального музейного тура был выбран историко-краеведческий музей им. П.В. Алабина — один из старейших музеев Поволжья, располагающий богатыми археологическими, естественно-научными, историко-бытовыми и этнографическими коллекциями и неизменно привлекающий туристов.

В виртуальную версию музея им. П.В. Алабина вошли его четыре основных экспозиции: «От морского ящера до степного сурка» о природе Самарской области, этнографическая выставка «Четыре стола: жизненный круг народов Поволжья», «Операция «Большой террор» и «Перекрестки самарской истории». Они будут закрыты на период реконструкции музея, которая запланирована в 2022 году, а создание цифровой копии сохранит их доступными для публики. Цифровая версия размещена для просмотра на сайте историко-краеведческого музея им. П.В. Алабина. С ней в любое время смогут познакомиться жители Самарской области, других регионов России и разных стран.

Реализация проекта заняла около пяти месяцев. Было сделано 37 круговых панорам, 130 фотографий фрагментов витрин и экспонатов, чтобы посетитель смог разглядеть все подробности выставленных артефактов. 30 экспонатов было снято на видео, в том числе с использованием технологий макросъемки. Для создания виртуального тура использовались съемки с помощью дрона, что позволит посетителям увидеть самые интересные объекты – в их числе макет плиозавра и спускаемый аппарат биоспутника —  с непривычных ракурсов. Виртуальная экскурсия сопровождается информационными справками об отдельных частях экспозиции и особо ценных и интересных предметах коллекции, сообщает пресс-служба минкульта СО.

 

Фото:   минкульт СО

 

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