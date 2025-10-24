Я нашел ошибку
Самарцам предлагают выбрать название для библиотечного сквера
В Кинельском районе загорелся автомобиль
Музеи Самары и Самарской области могут принять участие в грантовых конкурсах Фонда Потанина
Самарцам расскажут об истории Самарского (Куйбышевского) завода аэродромного оборудования
Министр здравоохранения РФ выступил за ужесточение мер для студентов, обучающихся по целевому направлению
В Самаре состоялся фестиваль чемпионов комплекса ГТО «Игры ГТО»
Министерство здравоохранения Самарской области теперь в MAX
Спрос на водителей грузового транспорта вырос более чем в 2 раза
Самарцам расскажут об истории Самарского (Куйбышевского) завода аэродромного оборудования
В Самарской государственной филармонии состоится праздничный концерт «Нам-85!»
В областном центре пройдет лекция Армена Арутюнова о самарской мозаике
Музеи Самары и Самарской области могут принять участие в грантовых конкурсах Фонда Потанина

24 октября 2025 14:24
Музеи Самары и Самарской области могут принять участие в грантовых конкурсах Фонда Потанина

Фонд Потанина объявляет о старте нового сезона программы «Музей без границ»: проекты музеев Самары и Самарской области могут получить поддержку в размере до 10 млн рублей в зависимости от конкурса. Прием заявок продлится до 16 декабря 2025 года.

Программа «Музей без границ» объединяет профессионалов музейной сферы и представителей смежных направлений, создавая пространство для обмена опытом, внедрения инноваций и привлечения новых аудиторий. С момента запуска она стала ключевым инструментом поддержки проектов, формирующих современную музейную культуру России.

В конкурсах могут участвовать российские музеи и некоммерческие организации, осуществляющие музейную деятельность или деятельность по сохранению культурного наследия. Поддержка предоставляется в виде грантов на реализацию проектов сроком от 18 до 24 месяцев.

Конкурс «Музей 4.0»
 Конкурс направлен на поддержку устойчивой деятельности российских музеев. В фокусе — новые формы представления коллекций, включая театральные подходы, цифровизация фондов, интерактивные экспозиции и создание современных инструментов коммуникации с посетителями. Максимальный размер гранта — 10 млн рублей. Общий грантовый фонд – 150 млн рублей.

Конкурс «Креативный музей»
 Поддерживает партнерские проекты музеев и представителей креативных индустрий, направленные на развитие творческих коллабораций, производство культурного контента и креативных продуктов нового качества, а также на развитие новых направлений музейной деятельности. Максимальный размер гранта — 7 млн рублей. Общий грантовый фонд – 90 млн рублей.

Конкурс «Индустриальный эксперимент»
 Поддерживает проекты, направленные на ревитализацию объектов индустриального наследия, их включение в культурный и туристический контекст регионов. Максимальный размер гранта – до 5 млн рублей в номинации «Индустриальный старт» и до 10 млн рублей в номинации «Завод-музей», «Индустриальный апгрейд» и «Новая высота». Общий грантовый фонд – 225 млн рублей.

В этом году сохраняется общий вектор программы на развитие партнерств и поиск новых смыслов в музейной работе. Конкурсы открыты для широкого круга профессионалов — от музейных команд и исследователей до представителей креативных индустрий и архитектурных бюро.

Прием заявок на все три конкурса продлится до 16 декабря 2025 года. Подать заявку можно в личном кабинете на портале Фонда Потанина.

Телеграм-каналы конкурсов: «Музей 4.0», «Креативный музей» и «Индустриальный эксперимент».

Сообщества конкурсов Вконтакте: «Музей 4.0», «Креативный музей» и «Индустриальный эксперимент».

 

