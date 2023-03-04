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Минкультуры РФ не дало разрешения на прокат ввезенного через Белоруссию иностранного кино

4 марта 2023 11:38
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Минкультуры РФ не дало разрешения на прокат ввезенного через Белоруссию иностранного кино

Министерство культуры России заявило, что прокат без лицензии ввезенных через Белоруссию иностранных фильмов из недружественных государств ограничивает права зарубежных правообладателей, поэтому соответствующая инициатива не поддерживается. Об этом говорится в ответе ведомства на запрос первого заместителя председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Алексея Синицына, передает ТАСС.

Ранее члены комитета направили в правительство РФ предложение о принудительном лицензировании фильмов из недружественных государств для российского кинопроката.

В Минкульте напомнили, что публичный показ или иная форма коммерциализации фильмов, музыки и других произведений без согласия правообладателя является нарушением исключительного права.

«Более того, предлагаемое проектом постановления регулирование является ограничением гражданских прав», — говорится в ответе Минкультуры за подписью замглавы ведомства Надежды Преподобной.

Ранее Минэкономразвития выступило против принудительного лицензирования зарубежного кино в РФ. 

Возможным прокат иностранных фильмов без согласия правообладателей счел Минюст, пишет Газета.

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