Минкульт СО: анонс культурных событий недели

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Анонс культурных событий недели

17 апреля стартует Международный фестиваль «Кино-детям» с основной площадкой в кинотеатре «Художественный». Фестивальные показы, творческие встречи и мастер-классы пройдут на площадках по всему региону.

Торжественная церемония открытия состоится 17 апреля в ЦРК «Звезда» в 17:30.

18 апреля в 13:00 в Историческом парке «Россия – моя история» состоится открытие выставки Русского географического общества «Северные широты». Экспозиция познакомит зрителей с завораживающей красотой далеких земель, запечатленных путешественниками Романом Колосовым,Станиславом Максимовым, Родионом Светличным, Андреем Мартыновым и Дмитрием Арефьевым.

18 апреля в 18:00 в Самарской областной библиотеке для молодежи состоится встреча "Читающие семьи" для молодых родителей и детей дошкольного и младшего школьного возраста.

18 апреля в 18:30 в Самарской филармонии состоится презентация нового альбома Вадима Эйленкрига, созданного в тандеме с казахстанским композитором, автором легендарных хитов группы А-Студио Е.Шакеевым - «PIER 39».

18 апреля в 18:30 на сцене Самарского академического театра драмы им.М.Горького – спектакль «Тартюф». Это та самая интерпретация классики, с роскошными костюмами, поражающими воображение декорациями и блестящими актёрскими работами.

18 апреля в 19:00 в Тольяттинской филармонии пройдет концерт «Наставник и ученики». Исполнители - яркие последователи и представители тольяттинской гитарной школы — лауреаты международных и всероссийских конкурсов студенты Самарского института культуры (класс профессора Г. Э. Эстулина) Эмиль Гайнулин (Казань) и Даниил Матыгин (Жигулевск).

19 апреля в 18:00 Самарская областная библиотека для молодежи приглашает молодых людей на встречу с профессиональным психологом "Психологические среды". В программе встречи - игра в легендарную "Мафию".

19 и 20 апреля в 18:30 Самарский академический театр оперы и балета приглашает на настоящий символ балетного искусства - «Лебединое озеро» Петра Чайковского. Произведение с развернутым, напряженно развивающимся действием, целостное и законченное по своей драматургической композиции.

19 апреля в 19:00 в Самарской филармонии прозвучит «Органный мир фэнтези». Музыкальные темы именитых кинокомпозиторов из легендарных фильмов в жанре фэнтези исполнит органный дуэт «Бельканто», Ксения Свириденко (орган, фортепиано), Антон Иванов (орган, фортепиано), Анна Иванова (песочная анимация).

20 апреля в 18:00 в Самарской областной универсальной научной библиотеке состоится заседание книжного клуба. В программе вечера обсуждение книги Франка Тилье «Головоломка» и детективно - аналитическая квест-игра «Следствие вели…»

20 апреля в 19:00 Тольяттинская филармония приглашает на концерт «Музыка кино». На сцене выступят Георгий Цветков, Вадим Зубков, Наталья Бондарева, Александр Слесарев, Юлия Денисова, Анатолий Невдах, Марина Архандеева, Вячеслав Шевердин, Оркестр культурного центра ГУ МВД России по Самарской области, Музыкальный центр «Автоклуб», вокальный ансамбль «Кампанелла»

20 апреля в 19:00 на сцене Театра юного зрителя «СамАрт» солисты Волжского хора - заслуженная артистка Самарской области Елена Каплина и лауреат международных и всероссийских конкурсов Станислав Иванов, а также специально приглашенный артист – победитель Губернской акции «Женщина года» в области культуры, лауреат международных конкурсов Ирина Сигал представят концертную программу «Песни для души». Впервые со сцены театра «СамАрт» прозвучат любимые русские народные песни, романсы, эстрадные композиции о нежности, красоте и любви.

20 апреля в 19:00 в Доме-музее им.Фрунзе состоится лекция Алексея Борисовича Щелкова «Власть в Самарской губернии в 1917 и начала 1918 годов». Посетители увидят макеты броненосцев, речных деревянных лодок, парового катера, форму и амуницию моряков Балтийского флота, популярное оружие среди моряков и др.

20 апреля в 19:00 в музее Алабина состоится встреча «Сохранить как …», на которой дизайнеры расскажут, как совместить в современном интерьере ретро-детали, покажут интересные дизайн-решения со всего мира. Эксперты: Насыбуллина Рената -соосновательница link.bureau, председатель Совета молодых архитекторов Самары; Елена Риман, партнер дизайн-бюро "Риман и Красавина".

21 апреля в 12:00 в Доме-музее Ленина состоится встреча ко дню рождения Владимира Ильича Ульянова «В память об Ильиче». В программе традиционной встречи ветеранов в музее знакомство со стационарной экспозицией «Квартира семьи Ульяновых в Самаре. 1890-1893 гг.» и с постоянной экспозицией под открытым небом «Картины прошлого усадьбы городской».

21 апреля в 13:00 в Самарском зоопарке откроется выставка памятных монет «Драгоценный мир живой природы». Экспозиция посвящена редким представителям фауны нашей страны, она насчитывает 24 красочных макета и дает возможность через искусство малой пластики больше узнать об исчезающих видах животных.

Также в 13:000 в зоопарке стартует «Международный день Земли». Посетителям расскажут об истории праздника, редких видах животных и растений Самарской области, для детей проведут экологический квест.

21 апреля в 14:00 на площадке Самарской детской картинной галереи состоится открытие межрегиональной выставки творческих работ победителей, призеров и дипломантов конкурса изделий юных мастеров декоративно-прикладного творчества и ремесел «Наш дом – планета Земля!»

21 апреля с 18:00 до 20:00 в Самарской областной библиотеке для молодежи работает Художественная мастерская. Участники создадут обложку для плейлиста с любимой музыкой. Формат и материалы любые. Вход свободный!

21 апреля в 18:30 в Самарском академическом театре оперы и балета прозвучит опера Моцарта «Волшебная флейта» – одно из величайших творений, выражающее наши самые лучшие, самые чистые мысли. Произведение, совершающее триумфальное шествие по всему миру.

21 апреля в 19:00 в Тольяттинской филармонии состоится концерт «Любимые песни советского кино, или Деревенский водевиль». Исполнители: вокальный квартет «Девчата» и Русский оркестр филармонии.

22 апреля в 11:00 в музее имени Алабина стартуют «Добрые со-бытия. Увлекательная геология». На мероприятия расскажут о значении геологии и профессии геолога, обсудят важные геологические особенности Самарской области, познакомят с геологической коллекцией музея. Для участников будут подготовлены тематический мастер-класс и интерактивные задания по определению минералов и соответствию их разным характеристикам.

22 апреля в 15:00 в Самарском академическом театре оперы и балета покажут один из ярчайших образцов наследия «золотого века» классического балета «Дон Кихот Ламанчский» Людвига Минкуса. Театральная фантазия на тему балетной Испании с зажигательными ансамблевыми танцами, кастаньетами, веерами, оборками на юбках, розами и гребнями в женских прическах. Основой сюжета и поводом для танцев стал эпизод из многочисленных приключений хитроумного идальго Дон Кихота Ламанчского – история о несостоявшейся свадьбе богача Гамаша с красавицей Китри, возлюбленной деревенского юноши Базиля.

22 апреля в 16:00 в Самарском театре кукол покажут детский спектакль по стихам С.Я. Маршака «Разноцветная книга». Он отправляет в путешествие, где каждый вместе с музыкантом и его куклой Бумбурум при помощи волшебной шапки может обратиться в стрекозу на летней поляне, стать дельфином в синем море, пройти верблюдом по пескам пустыни, оставить свой след в зимнем лесу или превратиться в горячий костер.

22 апреля в 18:00 в Тольяттинской филармонии состоится мировая премьера Романтического концерта для аккордеона с оркестром современного композитора Михаила Броннера. Концерт предварит творческая встреча с композитором и исполнителями – лауреатом международных конкурсов Марией Власовой (аккордеон) и главным дирижером Симфонического оркестра Тольяттинской государственной филармонии Игорем Мокеровым. Слушатели смогут пообщаться с артистами в формате живой беседы, начало в 17:00.

22 апреля в 18:30 на сцене Самарской филармонии прозвучит концерт «Современное дирижерское искусство». На сцене выступят лауреат международных конкурсов Юрий Фаворин (фортепиано), заслуженная артистка РФ Людмила Камелина (орган), Академический симфонический оркестр филармонии, дирижер - Андрей Аниханов.

23 апреля в 11:00 в Самарской филармонии для юных зрителей будет представлена музыкальная постановка «По щучьему велению» по мотивам русской народной сказки.

В музыкальной постановке звучат фрагменты из балета «Петрушка» Игоря Стравинского, «Я играю на балалайке» Валерия Гаврилина, «Токката» Арама Хачатуряна, романсы Варламова «Что мне жить и тужить» и «Травушка-муравушка» в обработке Городовской, другие русские народные песни и частушки. Исполнители – Артисты творческой группы «Поли-Арс»

23 апреля в 12:00 в Самарской областной детской библиотеке отметят Всемирный день книги и авторского права. К этому дню будет приурочен мастер-класс по созданию миниатюрной книги, на котором ребята узнают, из каких ключевых частей состоит книга и научатся сами делать книги.

23 апреля в 12:00 в музее Алабина стартует мастер-класс по созданию оберега из шерсти «Солнце в дом». На мастер-классе посетители узнают об истории валяния, узнают какие предметы раньше валяли из шерсти, какие существуют техники и как они используются в современности. Также каждый сам изготовит оберег на спиле дерева с использованием техники мокрого валяния.

В 13:00 стартует «Музейный выходной». Тема занятия «День подснежника». Экскурсия охватывает выставку гербариев в зале современной природы и Самаркой Луки. На мастер-классе участники изготовят композицию из подснежников в технике бумагопластики.

В 15:00 состоится мастер-класс «Дивеевская совушка». Продолжая знакомство с разновидностями глиняных игрушек Керамическая студия «РОД» расскажет о самой молодой игрушке России – Дивеевской. Мастера Ростислав и Ольга Долбины покажут особенности техники создания таких игрушек и помогут слепить из глины совушку.

23 апреля с 14:00 в Самарской областной библиотеке для молодежи начинает работу игротека. Участники протестиуют новые настольные игры - Башню, Доббль, Соображарий и многие другие. Можно прийти семьей или своей компанией, или присоединиться к любой команде игроков. Вход свободный.

23 апреля в 15:00 на сцене Тольяттинской филармонии прозвучит музыкально-литературная композиция по рассказам Михаила Зощенко «Прелести культуры». Исполнители: мастер художественного слова Игорь Супрунов, партия фортепиано – Александр Карпов.

23 апреля в 15:00 в Самарском академическом театре оперы и балета - опера Петра Чайковского «Евгений Онегин» по одноименному роману Александра Пушкина. Это одна из самых исполняемых и любимых во всем мире русских опер. Произведение Чайковского, в отличие от пушкинского «Евгения Онегина», не претендует на то, чтобы быть «энциклопедией русской жизни» – это скорее печальная история о людях, прошедших мимо своего счастья, мимо своей судьбы.

Фото: департамент информационной политики СО