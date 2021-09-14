Министр культуры РФ Ольга Любимова осмотрела музейно-выставочный центр «Самара Космическая»

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В понедельник, 13 сентября, состоялся рабочий визит министра культуры Российской Федерации Ольги Любимовой в Самарскую область. В ходе визита Ольга Любимова, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и депутат Госудумы РФ от региона Александр Хинштейн осмотрели музейно-выставочный центр «Самара Космическая». Глава Самары Елена Лапушкина рассказала министру о перспективах развития музейно-выставочного комплекса и представила проект строительства планетария.

Строительство планетария начнется на территории комплекса "Самара Космическая" и станет продолжением основного музейного здания. По проектному эскизу планетарий будет трехэтажным с двумя подземными этажами. Помещение звездного зала будет представлять собой купол-экран высотой не менее 18 метров, где расположиться смогут 228 посетителей. Также предусмотрены студия для изучения космонавтики и астрономии, кафе, переговорная, магазин для сувениров и терраса. На плоской части кровли планетария предполагается размещение смотровой площадки для наблюдений с помощью телескопа за планетами солнечной системы. Проект будущего планетария подготовлен за счет средств областного бюджета и уже прошел экспертизу.

«Самару не зря называют космической столицей. Для нашего города – миллионника с такой великой промышленной историей в ракетостроительной отрасли очень важно и нужно иметь планетарий», – отметила директор музея Елена Кузина.

На месте музейного комплекса будет сформировано новое городское пространство. Оно объединит новый планетарий, музей "Самара космическая" и филиал Третьяковской галереи.

«Планетарий станет универсальной площадкой для проведения самого широкого спектра мероприятий – симпозиумов, научных конференций и тематических форумов. Благодаря новым помещениям, мы также сможем расширить экспозицию в музейном пространстве», – рассказала Глава Самары.

Министр культуры РФ подчеркнула важность открывающейся перспективы. Также она отметила, что каждый музей необходимо совершенствовать и оснащать современным оборудованием.

Фото: администрация Самары