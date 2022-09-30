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Министр культуры Самарской области Татьяна Мрдуляш покидает свой пост

30 сентября 2022 21:05
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Татьяна Мрдуляш объявила о своём уходе с этой должности и откровенно рассказала о причинах.

Министр культуры региона Татьяна Мрдуляш объявила о своём уходе с этой должности и откровенно рассказала о причинах.

«В понедельник будет мой последний рабочий день на посту министра культуры Самарский области. Так совпало, что на сложное время для нашей страны наложилось мое личное сложное время: мне нужно заняться здоровьем моего младшего ребенка. Это очень тяжелое решение, но в таких обстоятельствах, я уверена, любой меня поймет. Самара - потрясающий регион, который возглавляет сильный лидер - Дмитрий Игоревич Азаров. Я бесконечно горжусь, что работала в этой команде и надеюсь, сделала много хорошего. Самара - это прекрасные творческие люди, амбициозные проекты и самые красивые волжские закаты. Хочется верить, что расстаемся только на какое-то время. Пусть все будет хорошо», – написала министр культуры.

На должность областного министра культуры Татьяна Павловна была назначена 17 февраля 2021 года. Воспитывает троих детей.  Подробнее: bloknot-samara.ru.

 

Фото:  минкульт СО

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