Министр культуры Самарской области Татьяна Мрдуляш покидает свой пост

48

Министр культуры региона Татьяна Мрдуляш объявила о своём уходе с этой должности и откровенно рассказала о причинах.

«В понедельник будет мой последний рабочий день на посту министра культуры Самарский области. Так совпало, что на сложное время для нашей страны наложилось мое личное сложное время: мне нужно заняться здоровьем моего младшего ребенка. Это очень тяжелое решение, но в таких обстоятельствах, я уверена, любой меня поймет. Самара - потрясающий регион, который возглавляет сильный лидер - Дмитрий Игоревич Азаров. Я бесконечно горжусь, что работала в этой команде и надеюсь, сделала много хорошего. Самара - это прекрасные творческие люди, амбициозные проекты и самые красивые волжские закаты. Хочется верить, что расстаемся только на какое-то время. Пусть все будет хорошо», – написала министр культуры.

На должность областного министра культуры Татьяна Павловна была назначена 17 февраля 2021 года. Воспитывает троих детей. Подробнее: bloknot-samara.ru.

Фото: минкульт СО