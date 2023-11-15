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Михаил Турецкий отпразднует день рождения в Самаре

15 ноября 2023 14:27
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Юбилейный концерт народного артиста России Михаила Турецкого «Мне 60 и это – ЗДОРОВО!» пройдет 19 ноября на сцене Филармонии в Самаре.

Юбилейный концерт народного артиста России Михаила Турецкого «Мне 60 и это – ЗДОРОВО!» пройдет 19 ноября на сцене Филармонии в Самаре. Мероприятие станет частью большого юбилейного тура, стартовавшего в Кремлевском Дворце в октябре прошлого года. География праздничных концертов охватывает всю Россию: от Светлогорска до Челябинска, от Санкт-Петербурга до Ижевска, от Твери до Екатеринбурга.

«Я рад, что могу отметить этот праздник не только со своей семьей и друзьями, но и со всей страной. Для меня 60 – идеальный возраст: я в хорошей физической форме, я чувствую себя необходимым семье и стране, я могу сказать, что я счастлив», –­ поделился основатель и продюсер арт-группы «Хор Турецкого», народный артист России Михаил Турецкий.

Уникальная концертная программа включает мировые хиты, духовную музыку всех конфессий и современные композиции коллектива. Репертуар без границ и стилей, уникальные голоса солистов, особая атмосфера единения с залом ­– все это ждет зрителей на юбилейном концерте, сообщает пресс-служба Хора Турецкого.

Начало: 15:00, 19:00

 

Фото предоставлено пресс-службой Хора Турецкого

Теги: Самара

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