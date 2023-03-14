Михаил Боярский заявил о планах завершить карьеру в театре из-за состояния здоровья

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Народный артист РСФСР Михаил Боярский сообщил «Пятому каналу», что думает о завершении карьеры в театре из-за состояния здоровья, передает РБК.



«Я едва по сцене передвигаюсь. Танцевать уже тяжеловато и петь не всегда могу», — сказал Боярский. Он связал это с коронавирусом, который перенес полтора года назад: «Постковидный синдром — это чудовищное такое состояние, очень неприятное».



По словам актера, сниматься в фильмах проще, поскольку можно переснять дубль или взять паузу. Однако, отметил Боярский, он недоволен тем, что предлагают современные режиссеры: «Сценарии сегодняшние достаточно пусты. Зачем снимаются такие фильмы? Они родились для того, чтобы что? Чтобы сделать 12-серийный фильм?»





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