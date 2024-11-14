Мероприятия Музея Рязанова в Самаре ко дню рождения Эльдара Рязанова

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18 ноября 1927 года в Самаре родился Эльдар Александрович Рязанов. В рамках празднования дня рождения знаменитого советского и российского режиссера музей, который носит его имя, подготовил специальную серию мероприятий.

Весь месяц Музей Рязанова проводит события, приуроченные ко дню рождения режиссера. Уже прошла лекция о рязановских комедиях 1960-х годов, а непосредственно 18 ноября (понедельник) в Музее Рязанова пройдет программа празднования.

С 12.00 до 19.00 гости смогут бесплатно посетить экспозицию музея (0+) – мемориальную комнату семьи Рязановых, залы «Куйбышев – запасная столица» и «В гостях у Рязанова».

В 14.00 и 17.00 пройдут обзорные экскурсии (0+) по экспозиции музея.

В 16.00 начнется мастер-класс «Киноколлаж» (6+). Дети вместе родителями смогут смешать разные вселенные из фильмов Эльдара Рязанова и создать собственный «киномир» в технике коллажа. Например, Юрий Деточкин из фильма «Берегись автомобиля» (1966, 12+) окажется в одном пространстве с главным героем «Служебного романа» (1977, 6+) Анатолием Новосельцевым, а Леночка Крылова («Карнавальная ночь» (1956, 0+)) подружится с Надей из «Иронии судьбы, или С легким паром» (1975, 6+).

Также в течение дня будет работать фотозона «Кино! Кино!», где все желающие смогут сделать памятные фотографии.

Вход на мероприятия свободный (бесплатно).