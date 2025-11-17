Малый театр России впервые привезёт в Самару спектакль «Смута. 1609-1611 гг.»

65

18 и 19 ноября 2025 года в Самаре пройдут «Большие гастроли» Государственного академического Малого театра России. Мероприятие организовано ФГБУК РОСКОНЦЕРТ в рамках Всероссийского гастрольно-концертного плана Министерства культуры РФ. На сцене Самарского академического театра оперы и балета имени Д.Д. Шостаковича зрителям покажут спектакль «Смута. 1609–1611 гг.».

По словам министра культуры Ольги Любимовой, проект направлен на то, чтобы как можно больше людей в разных уголках страны могли увидеть работу ведущих национальных театров. Ежегодно к гастрольному плану присоединяются новые коллективы, что помогает сохранять культурное наследие и открывать новые таланты широкой публике.

Директор Малого театра Тамара Михайлова подчеркнула историческую значимость постановки: спектакль рассказывает о событиях Смутного времени и проявлении героизма русского народа. Она также отметила, что выступать в Самаре, городе с богатой историей на берегу Волги, особенно ценно для коллектива.

Это первый визит Малого театра в Самару в рамках национального гастрольного плана. Цель поездки — познакомить местных жителей с масштабной постановкой, посвящённой ключевым событиям отечественной истории, пишет Самара-МК.

