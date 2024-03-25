Лекция Олега Горяинова «Советский политический триллер и его тени» пройдет в Самаре

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Лекция Олега Горяинова «Советский политический триллер и его тени» (16+)

Музей Эльдара Рязанова (ул. Фрунзе, 120)

30 марта, 17.30

В Музее Эльдара Рязанова продолжается лекторий киноведа, старшего научного сотрудника музея Олега Горяинова. 30 марта (суббота) в 17.30 пройдет лекция «Советский политический триллер и его тени» (16+).

На десятой встрече лектория «История жанра в зеркале советского кино» речь пойдет о феномене политического триллера в СССР. Как в остросюжетные истории и детективные загадки просачивались «уроки идеологии»? О чем сегодня говорит такое кино? Лектор ответит на эти вопросы на примере кинокартин Алексея Спешнева «Черное солнце» (1970, 12+) и «Хроника ночи» (1972, 16+), Семена Арановича «Противостояние» (1985, 16+) и Виталия Мельникова «Две строчки мелким шрифтом» (1981, 6+).

Подробная информация о мероприятии – в пресс-релизе.