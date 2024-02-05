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Лекция Олега Горяинова «Экзистенциальная драма на просторах социализма» пройдет в Самаре
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Лекция Олега Горяинова «Экзистенциальная драма на просторах социализма» пройдет в Самаре

5 февраля 2024 09:58
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Лекция Олега Горяинова «Экзистенциальная драма на просторах социализма» пройдет в Самаре

В Музее Эльдара Рязанова продолжается лекторий киноведа, старшего научного сотрудника музея Олега Горяинова. 10 февраля (суббота) в 17.30 пройдет лекция «Экзистенциальная драма на просторах социализма» (12+).

Как известно, социализм – это общественно-политическая теория о стремлении к социальной справедливости и равенству, достичь которые возможно через отказ от частной собственности в пользу коллективизма. Сам термин возник в 1830-х годах, но философские идеи социализма появились гораздо раньше. Они встречаются в диалоге «Государство» (12+) Платона, трудах философов Анри Сен-Симона, Шарля Фурье и Роберта Оуэна XVIII–XIX веков.

В ХХ веке принципы социализма легли в основу построения коммунизма, а СССР стал первым в мире социалистическим государством. Некоторое время советский кинематограф решал многие запросы политической системы, оставляя на периферии вопросы психологического характера и уникальности бытия человека. Как в социалистическом обществе могут выглядеть проблемы одиночества и отчуждения человека? Если социализм нацелен на преодоление этих недугов, то какое место отводится экзистенциальным вопросами? Есть ли противоречие между ценностями коллективной жизни и опытом индивидуализма?

Феномен экзистенциальной драмы, характерный для послевоенного европейского кино, появился на отечественных экранах лишь в начале 1960-х. Для фильмов этого периода характерна переориентация с межличностного конфликта героев на внутриличностный. Становятся важными ощущения и чувства индивида, вопросы о судьбе, ситуация непростого выбора и в целом внутренняя эволюция советского человека.

На очередной лекции цикла «История жанра в зеркале советского кинематографа» Олег Горяинов расскажет, в чем заключается своеобразие и уникальность советской экзистенциальной драмы на примере фильмов «Отпуск в сентябре» (Виталий Мельников, 1979, 12+), «Охота на лис» (Вадим Абдрашитов, 1980, 12+), «Незваный друг» (Леонид Марягин, 1980, 6+) и других.

Вход на мероприятие – 200 рублей. Количество мест ограничено (не более 15 человек). Требуется обязательная предварительная запись по ссылке: https://vk.cc/cucXN9 

Теги: Мероприятия

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