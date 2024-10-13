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Лариса Долина исполнила гимн театра "Грань"

13 октября 2024 22:38
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Слова для него написал известный поэт-песенник Николай Денисов.

У театра "Грань" появился свой гимн. Его премьера прошла на торжественном вечере, посвященном вручению премии "Серебряный гранат" (12+). Исполнила его Лариса Долина.

Певица записала видео с поздравлением театра:

- Ровно год назад состоялась премьера музыкального спектакля "Фигаро" в Театре на Таганке, в котором я играю одну из главных ролей, благодаря Денису Сергеевичу. Он специально для меня придумал роль. Я очень люблю этот спектакль. И вот теперь, год спустя, у вас состоится премия "Серебряный гранат". Желаю процветания театру и процветания премии, - говорится в записи.

На этом вечере Долина выступила еще в одном качестве: исполнила гимн театра. Слова для него написал известный поэт-песенник Николай Денисов. С ним, как и с Долиной, Бокурадзе работал в прошлом году над премьерой "Фигаро" (16+) на Таганке. Автор музыки гимна - актер и композитор "Грани" Арсений Плаксин, сообщает СОВА.

 

Фото:  pxhere.com

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