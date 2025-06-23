«Культурный десант 45/25» прибыл в Самару:

119

В ЦРК Художественный им. Т. А. Ивановой состоялось пленарное заседание культурно-патриотического межрегионального проекта «Культурный десант 45/25». Мероприятие прошло под символичным названием: «Симфония Победы. Культура как оружие духа вчера, сегодня и завтра».

«Культурный десант 45/25» — это проект, призванный на языке музыки, образов и слов вспомнить о былых и рассказать о текущих подвигах, сохранить память о Великой Победе и воспеть героев настоящего времени. Культура не только сохраняет память и духовные ценности прошлого, но и формирует смыслы завтрашнего дня.

Пленарное заседание объединило представителей органов государственной власти, ведущих деятелей культуры, общественных деятелей и героев России. В обсуждении приняли участие: Ирина Евгеньевна Калягина, Петр Лундстрем, Игорь Станкевич, Захар Прилепин, Ксения Алферова, Максим Фадеев, Евгений Стодушный, Максим Девятов.

Пётр Лундстрем, основатель проекта, член Общественной палаты РФ, основатель проекта:

«Каждый раз приезжать в Самару для меня огромная радость! И то, что в этот раз мы с проектом “Культурный десант 45/25” приплыли по Волге, на Метеоре по маршруту, который так же, как и великая река, как великая русская культура, связывает города Поволжья, для нас это особенно символично. Мы благодарны за поддержку Правительству Самарской области и лично Вячеславу Андреевичу Федорищеву. Здесь в Самаре мы продолжаем свой уникальный тур и совсем скоро завершим его в Волгограде».

Ирина Евгеньевна Калягина, министр культуры Самарской области:

«Основная миссия культуры сегодня — это, конечно, вдохновлять и давать веру в Победу. Наши ребята сейчас находятся на передовой, мы, продолжая жить в мирное время, спокойной жизнью должны обязательно рассказывать об этих событиях. Через спектакли, творческие встречи, документальные фильмы, эмоционально и правдиво доносить информацию до людей, и в первую очередь, до молодого поколения, которое сегодня формирует будущее нашей страны. Я благодарна тем деятелям культуры, которые сегодня поддерживают боевой дух наших бойцов на передовой, участвуют в сборе гуманитарной помощи, дают концерты в госпиталях».



Идеология форума опирается на тезис: «Великая река — великая культура». Города Поволжья в годы войны стали духовными опорами страны. Сегодня Самара стала пространством для осмысления исторической миссии культуры и её роли в формировании будущего. Символ проекта — возрождённое судно «Метеор 120Р» на подводных крыльях, оснащенное искусственным интеллектом. Участники проекта перемещаются по маршруту Нижний Новгород — Казань — Самара — Волгоград, символизируя движение сквозь время, к новым культурным смыслам.

Форум продолжился творческими встречами с писателями Захаром Прилепиным, Сергеем Лукьяненко, поэтами Анной Долгаревой и Марией Ватутиной, а также показом фильма «У края бездны» Максима Фадеева и Сергея Белоуса.

Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, правительства Нижегородской области и правительства Самарской области.



Он нацелен на переосмысление исторической роли культуры в годы Великой Отечественной войны и формирование образа будущего России через искусство.

