Концерт в Самарской кирхе пройдет 14 ноября

Органный концерт “От барокко до наших дней”
14 ноября 2025 г. (пятница) 18:30
6+
Евангелическо-лютеранская церковь Св. Георга г. Самары (Самарская кирха) приглашает на концерт «От барокко до наших дней», который состоятся 14 ноября 2025 г. в 18:30.
За органом – лауреат международных конкурсов, приглашенная солистка Органного зала Вятской филармонии Татьяна Рябова (Киров). В концерте принимает участие органистка Евангелическо-лютеранской общины Св.Георга г. Самары Анна Карпова.
В программе концерта прозвучат произведения И.С. Баха, К. Бальбастра, Г. Меркеля, Л. Боэльмана, Г. Бове, Х.-А. Штамма, Д. Бедара
Вход: 500 руб. и 400 руб. (школьникам, студентам и пенсионерам)