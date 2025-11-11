Концерт в Самарской кирхе пройдет 14 ноября

158

Органный концерт “От барокко до наших дней”

14 ноября 2025 г. (пятница) 18:30

6+

Евангелическо-лютеранская церковь Св. Георга г. Самары (Самарская кирха) приглашает на концерт «От барокко до наших дней», который состоятся 14 ноября 2025 г. в 18:30.

За органом – лауреат международных конкурсов, приглашенная солистка Органного зала Вятской филармонии Татьяна Рябова (Киров). В концерте принимает участие органистка Евангелическо-лютеранской общины Св.Георга г. Самары Анна Карпова.

В программе концерта прозвучат произведения И.С. Баха, К. Бальбастра, Г. Меркеля, Л. Боэльмана, Г. Бове, Х.-А. Штамма, Д. Бедара



Вход: 500 руб. и 400 руб. (школьникам, студентам и пенсионерам)