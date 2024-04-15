Конкурсные концерты фестиваля «Веснушки» подходят к концу

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17 апреля в 17:00 состоится концерт Факультета среднего профессионального и предпрофессионального образования Самарского государственного экономического университета (ул. Советской армии, д. 141), который станет завершением всех концертных программ.

Фестиваль проводится при поддержке министерства молодёжной политики Самарской области и Департамента культуры и молодёжной политики администрации городского округа Самара.

Концерты ФСППО СГЭУ ежегодно становятся одними из самых ярких событий «Веснушки». На предстоящем выступлении студенты погрузят зрителей в атмосферу XIX века. Здесь известные всем братья Люмьер прославились, сняв первый фильм. Но в это время их сестры тоже стремятся добиться успеха в кинематографе.

В 2024 году в конкурсных концертных мероприятиях фестиваль «Веснушка» объединил студентов профессиональных образовательных организаций по всей Самарской области: 15 городских концертов и 16 концертов городского округа Самара. За всё время жюри отсмотрели более 250 творческих номеров и встретились с более 1500 горящих творчеством студентами. Концерт ФСППО СГЭУ станет последней, 31-й, концертной программой – но это ещё не всё!

Дополнительно для студентов, чьи образовательные организации не будут представлять концертную программу, а также для номеров, не вошедших в основную концертную программу ПОО, пройдёт конкурсный день по направлениям фестиваля. В них примут участие студенты более 40 образовательных организаций.

По итогам концертных программ и конкурсного дня жюри выберет лучшие номера, которые будут показаны на Гала-концерте фестиваля, а также получат возможность отобраться на «Российскую студенческую весну» для студентов профессиональных образовательных организаций, которая в этом году пройдёт в г. Ставрополь.

Организаторами мероприятия выступают муниципальное бюджетное учреждение городского округа Самара «Самарский Дом молодежи», государственное бюджетное учреждение Самарской области «Агентство по реализации молодежной политики», муниципальное автономное учреждение городского округа Самара «Агентство по проведению социально-значимых культурных мероприятий, развитию физической культуры и массового спорта городского округа Самара», сообщает пресс-служба СДМ.

Фото: пресс-служба СДМ