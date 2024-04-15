Я нашел ошибку
Главные новости:
Пожарные-спасатели уже приступили к работам по укреплению защитной дамбы в селе Илек Оренбургской области.
В Оренбургскую область направлены пожарные-спасатели и спецтехника из Самарской области
Определены победители в компетенции "Физическая культура, спорт и фитнес".
Завершился региональный этап чемпионата "Профессионалы" для студентов колледжей и школьников
В Самарской области на 13-ти площадках прошел региональный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства.
Всероссийская ярмарка трудоустройства расширяет границы и возможности поиска работы
Губернатор поручил ускорить первоочередные выплаты пострадавшим от паводка.
Дмитрий Азаров встретился с пострадавшими от паводка жителями поселка Заливное
Во время грозы подальше держаться от электропроводки, антенн, окон, дверей и всего остального, связанного с внешней средой.
В ближайший час местами по Самарской области ожидается гроза, до конца дня ожидается сильный дождь
Среди участников, пробежавших полумарафонскую дистанцию, был амбассадор донорства костного мозга Артем Алискеров.
3 000 человек вышли на старт «Космического полумарафона» в Самаре
Концерт ФСППО СГЭУ станет последней, 31-й, концертной программой – но это ещё не всё!
Конкурсные концерты фестиваля «Веснушки» подходят к концу
Возбуждено уголовное дело.
Ни девушки, ни денег: самарца обманули телефонные мошенники
Наверх
Самара  +14 °C, Тольятти  +12 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 93.44
-0.28
EUR 99.73
-0.95
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самому обаятельному львенку Самары исполняется 1 год!
Мероприятия Музея Эльдара Рязанова приглашает самарцев на мероприятия
Дмитрий Азаров поздравил сотрудников самарского РКЦ «Прогресс» с Днем космонавтики
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Конкурсные концерты фестиваля «Веснушки» подходят к концу

15 апреля 2024 14:59
119
Концерт ФСППО СГЭУ станет последней, 31-й, концертной программой – но это ещё не всё!

17 апреля в 17:00 состоится концерт Факультета среднего профессионального и предпрофессионального образования Самарского государственного экономического университета (ул. Советской армии, д. 141), который станет завершением всех концертных программ.

Фестиваль проводится при поддержке министерства молодёжной политики Самарской области и Департамента культуры и молодёжной политики администрации городского округа Самара.

Концерты ФСППО СГЭУ ежегодно становятся одними из самых ярких событий «Веснушки». На предстоящем выступлении студенты погрузят зрителей в атмосферу XIX века. Здесь известные всем братья Люмьер прославились, сняв первый фильм. Но в это время их сестры тоже стремятся добиться успеха в кинематографе.

В 2024 году в конкурсных концертных мероприятиях фестиваль «Веснушка» объединил студентов профессиональных образовательных организаций по всей Самарской области: 15 городских концертов и 16 концертов городского округа Самара. За всё время жюри отсмотрели более 250 творческих номеров и встретились с более 1500 горящих творчеством студентами. Концерт ФСППО СГЭУ станет последней, 31-й, концертной программой – но это ещё не всё!

Дополнительно для студентов, чьи образовательные организации не будут представлять концертную программу, а также для номеров, не вошедших в основную концертную программу ПОО, пройдёт конкурсный день по направлениям фестиваля. В них примут участие студенты более 40 образовательных организаций.

По итогам концертных программ и конкурсного дня жюри выберет лучшие номера, которые будут показаны на Гала-концерте фестиваля, а также получат возможность отобраться на «Российскую студенческую весну» для студентов профессиональных образовательных организаций, которая в этом году пройдёт в г. Ставрополь.

Организаторами мероприятия выступают муниципальное бюджетное учреждение городского округа Самара «Самарский Дом молодежи», государственное бюджетное учреждение Самарской области «Агентство по реализации молодежной политики», муниципальное автономное учреждение городского округа Самара «Агентство по проведению социально-значимых культурных мероприятий, развитию физической культуры и массового спорта городского округа Самара», сообщает пресс-служба СДМ.

 

Фото:  пресс-служба СДМ

Теги: Самара

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Пожарные-спасатели уже приступили к работам по укреплению защитной дамбы в селе Илек Оренбургской области.
15 апреля 2024, 16:37
В Оренбургскую область направлены пожарные-спасатели и спецтехника из Самарской области
Пожарные-спасатели уже приступили к работам по укреплению защитной дамбы в селе Илек Оренбургской области. Общество
9
Во время грозы подальше держаться от электропроводки, антенн, окон, дверей и всего остального, связанного с внешней средой.
15 апреля 2024, 15:27
В ближайший час местами по Самарской области ожидается гроза, до конца дня ожидается сильный дождь
Во время грозы подальше держаться от электропроводки, антенн, окон, дверей и всего остального, связанного с внешней средой. Экология
83
Среди участников, пробежавших полумарафонскую дистанцию, был амбассадор донорства костного мозга Артем Алискеров.
15 апреля 2024, 15:11
3 000 человек вышли на старт «Космического полумарафона» в Самаре
Среди участников, пробежавших полумарафонскую дистанцию, был амбассадор донорства костного мозга Артем Алискеров. Общество
112
В центре внимания
15 апреля 2024  13:21
"РКС-Самара" напоминают, что делать с инспекторами-метрологами, которых не вызывали
165
С 15 апреля по 15 октября в Самарской области устанавливается особый противопожарный режим
15 апреля 2024  12:30
С 15 апреля по 15 октября в Самарской области устанавливается особый противопожарный режим
210
Игорь Осинькин: Трудная игра с огромным количеством единоборств
15 апреля 2024  09:16
Игорь Осинькин: Трудная игра с огромным количеством единоборств
575
Сегодня, 14 апреля, на главном стадионе Самары состоится матч между «Крыльями Советов» и «Рубином»
14 апреля 2024  13:59
Сегодня, 14 апреля, в Самаре состоится матч между «Крыльями Советов» и «Рубином»
584
Следующий субботник – общегородской. Он пройдет 20 апреля.
13 апреля 2024  15:08
Почти 40 тысяч человек приняли участие в Гагаринском субботнике в Самаре
597
Весь список