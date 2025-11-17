Киношкола Музея Рязанова проведет занятие 22 ноября

133

22 ноября (суббота) в 17.00 пройдет четвертое занятие киношколы «Больше, чем кино: форма и история». Тема встречи – «Камень, ножницы, бумага: природа монтажа» (16+). Куратор проекта и ведущий всех занятий – исследователь теории и истории кино, старший научный сотрудник Музея Рязанова Олег Горяинов.

Кино родилось не в момент, когда оно зафиксировало движение на пленке и воспроизвело его на экране, а когда произошло соединение двух образов. Классическая традиция киноведения учит: кино рождается, когда появляется монтаж. Но что именно происходит, когда два кадра встречаются вместе? Почему монтажная склейка – та часть кино-образа, которая гарантирует ему силы и эффектность? Может ли кино в принципе отказаться от монтажа? В истории кино-мысли давно стало общим местом представление о том, что именно искусство монтажа находится в основании искусства кино.

Четвертая встреча киношколы обращается к вопросу о природе монтажа: каковы его возможности, пределы и может ли кино существовать по ту сторону искусства монтажа?