Горячая линия по вопросам неиспользования земельных участков приглашает самарцев
Самарцы рассказали, как часто посещают библиотеки
Около магазина в Тольятти украли велосипед стоимостью более 36 тысяч рублей
Совсем недавно завершился Всероссийский конкурс МВД России «Народный участковый-2025»
Каждый пятый родитель из Самары хочет, чтобы ребенок стал программистом
В Елховском районе госавтоинспекторы провели рейд «Тахограф»
Сызранец после отбытия наказания за оборот наркотиков продолжил вести противоправную деятельность
Продажи сигарет в России снизились за год на 23%
Киношкола Музея Рязанова проведет занятие 22 ноября

17 ноября 2025 09:30
133
Киношкола Музея Рязанова проведет занятие 22 ноября

22 ноября (суббота) в 17.00 пройдет четвертое занятие киношколы «Больше, чем кино: форма и история». Тема встречи – «Камень, ножницы, бумага: природа монтажа» (16+). Куратор проекта и ведущий всех занятий – исследователь теории и истории кино, старший научный сотрудник Музея Рязанова Олег Горяинов.

Кино родилось не в момент, когда оно зафиксировало движение на пленке и воспроизвело его на экране, а когда произошло соединение двух образов. Классическая традиция киноведения учит: кино рождается, когда появляется монтаж. Но что именно происходит, когда два кадра встречаются вместе? Почему монтажная склейка – та часть кино-образа, которая гарантирует ему силы и эффектность? Может ли кино в принципе отказаться от монтажа? В истории кино-мысли давно стало общим местом представление о том, что именно искусство монтажа находится в основании искусства кино.

Четвертая встреча киношколы обращается к вопросу о природе монтажа: каковы его возможности, пределы и может ли кино существовать по ту сторону искусства монтажа?

Стоимость занятия: 400 рублей (взрослый) и 300 рублей (льготный). Предварительная продажа билета по ссылке: https://vk.cc/cQK29O

