Кинофестиваль RIFF пройдет в Тольятти с 29 сентября по 10 октября

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С 29 сентября по 10 октября 2021 г. в кинотеатре «ВЕГА-ФИЛЬМ» (МТДЦ «ВЕГА») при поддержке Посольства Италии, Поволжского Института Итальянской Культуры Комитета Данте Алигьери в Тольятти, Современной Гуманитарной Бизнес Академии, администрации городского округа Тольятти пройдет VII Российско-итальянский кинофестиваль RIFF (Russia-Italia Film Festival).

На кинофестивале будет представлена самая большая в нашей стране программа итальянских фильмов – 16 картин, охватывающих все категории кино Италии: от лидеров бокс-офиса, победивших на крупных мировых фестивалях, до картин молодых и независимых режиссеров, которые не доходят до российского проката; от документальных работ до короткого метра.

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