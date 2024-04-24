Каждый третий автор не начинает писать книгу или сценарии из-за страха критики

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Образовательная платформа Нетология и издательство «Альпина.Дети» провели совместное исследование и выяснили, сколько россиян мечтают написать книгу.

Сколько жителей страны хотят написать книгу



Как показало исследование, 33% россиян в детстве мечтали написать книгу или сценарий к фильму, а более половины (56%) хотели бы сделать это во взрослом возрасте.

Среди тех, кто хотел бы создать собственное произведение, 55% мечтают стать авторами художественной книги, 41% хотели бы создать сценарий к фильму, сериалу или мультфильму. 20% стремятся написать детскую книгу, причем женщины (22%) выражают большую заинтересованность литературой для детей, чем мужчины (11%).



Каждого пятого (18%) привлекает жанр нон-фикшн. 14% хотели бы быть поэтами и выпустить свой собственный сборник стихов и только 4% опрошенных задумываются о том, чтобы написать автофикшн.

Среди тех, кто интересуется детской литературой, 28% хотели бы написать книгу для дошкольников и младших школьников, а 63% – для подростков от 13 лет. Среди основных отличий детской литературы респонденты подчеркивали стимулирование воображение и интерактивность, а также простой и понятный язык.

Почти четверть всех респондентов (22%), которые хотели бы стать авторами, не верят в свои литературные способности, 62% опрошенных — сомневаются в них, но готовы работать над улучшением. При этом женщины (63%) уверены в своих силах даже немного больше, чем мужчины (61%). Только 12% уверены, что справятся с написанием собственной книги или сценария.

Интересно, что 17% опрошенных будущих авторов заявляют, что активно ищут ресурсы и рекомендации, чтобы улучшить свои навыки сторителлинга. По мнению почти половины из них, самые эффективные способы быстро вырасти как автор – это наставничество знаменитых писателей (49%) и онлайн-обучение (47%). Также каждый четвертый опрошенный (26%) вступает в онлайн-сообщества писателей, чтобы получать советы и поддержку от других участников.

«Навык рассказывать захватывающие истории, открывать аудитории другие миры и дарить незабываемые эмоции – это прежде всего ремесло, которому можно научиться. На курсах по сценаристике и сторителлингу в Нетологии мы стремимся дать студентам не только необходимые хард-скиллы, но и личный опыт ведущих экспертов, и поддерживающее коммьюнити студентов, которое позволяет обмениваться идеями и объединяться для совместных творческих проектов», – комментирует Татьяна Смирнова, руководитель отдела образовательного продукта в Нетологии.

Большинство опрошенных (48%) не берутся за свое произведение из-за нехватки времени, а 30% будущих авторов останавливает боязнь критики. При этом женщины (31%) более восприимчивы к чужому мнению, чем мужчины (24%). Некоторых также тревожит непонимание того, как работает издательский бизнес и страх не найти свою аудиторию.

Интересно, что только 20% будущих авторов интересует финансовая выгода (вопрос с множественным выбором), причем, у мужчин и женщин заинтересованность в писательских доходах примерно на одном уровне (21% и 19% соответственно). Большинство мечтают о собственной книге или сценарии ради самореализации (64%) и возможности поделиться своей историей (42%). В числе спонтанных ответов респонденты отмечали и другие цели: «помочь молодым мамам пережить трудный период», «поделиться знаниями с детьми», подарить подросткам «друга-взрослого, который сказал бы, что с ними всё ок».

Исследование проведено методом онлайн-опроса в апреле 2024 года среди жителей городов-миллионников старше 18 лет.