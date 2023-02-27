Какие культурные мероприятия ожидают жителей губернии на этой неделе

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Анонс культурных событий недели.

28 февраля в 14:00 на малой сцене Самарского академического театра оперы и балета им. Д.Д. Шостаковича состоится Торжественная церемония награждения победителей регионального этапа фестиваля детских и молодежных театральных коллективов «Театральное Приволжье».

28 февраля в 14:00 на уличной площадке Самарская областная библиотека для молодежи откроет Ледовый арт-объект. В программе мероприятия, посвященные литературе и чтению.

28 февраля 14:30 в Краеведческом музее г.Сызрань состоится открытие выставки «Весенняя Симфония», которая продлится до 23 апреля. Билеты доступны по Пушкинской карте.

28 февраля в 17:00 и 19:30 на экспериментальной сцене театра «СамАрт» покажут эскиз спектакля «За белым кроликом».

28 февраля в 19:00 Самарская государственная филармония приглашает на концерт Национального филармонического оркестра России под управлением Владимира Спивакова. Солистка - Екатерина Мечетина (фортепиано).

28 февраля в 19:00 в Тольяттинской филармонии начнется юбилейный концерт Джаз-оркестра филармонии. Исполнители: народный артист РФ Даниил Крамер (фортепиано), Николай Мачкасов (контрабас), Джаз-оркестр филармонии, дирижер – Валерий Мурзов.

28 февраля в 19:00 Культурный центр «Автоград» г.Тольятти приглашает на спектакль «Искуситель», 12+

1 марта в 10:00 в кинотеатре «Художественный» стартует семинар «Это Пушка!» для руководителей и специалистов сферы культуры, реализующих программу «Пушкинская карта».

1 марта в 11:00 в Самарской областной детской библиотеке начнется мероприятие ко Всемирному дню кошек. В программе: литературная игра «Семь черных котов», лотерея-сюрприз «Кот в мешке», книжная выставка «Об усатых-полосатых».

1 марта в 13:00 Всемирный день кошек продолжится в Самарском зоопарке. Посетителям расскажут о разнообразии семейства кошачьих в дикой природе и о питомцах – самой крупной кошке - амурском тигре, самой семейной кошке-африканском льве, а так же о дикой кошке, которую можно встретить в Самарской области. Также для ребят проведут конкурсную программу.

1 марта в 12:00 Самарская областная универсальная научная библиотека приглашает на открытие выставки «Хлебобулочное и кондитерское производство: история и новые технологии». Вход – свободный.

1 марта в 13:00 в Историческом парке «Россия – Моя история» откроется выставка «Путешествие в Бронзовый век». В рамках выставки 1-5 марта пройдут экскурсии и мастер-классы.

1 марта в Самарской областной универсальной научной библиотеке пройдут мероприятия:

в 16:00 Патриотическая акция «Стихи о важном: от классиков до поэтов Донбасса». Вход свободный по предварительной записи в группе: https://vk.com/centr_chteniya

в 18:00 библиотека приглашает на новый цикл занятий в «Школе мастерства» - школе грамотного ремонта книг. Участники мастер-классов смогут получить навыки реставрации книг в домашних условиях: от восстановления листа до создания книги самостоятельно, используя методики различных видов переплета.

в 18:30 состоится первая лекция нового цикла философской школы «Симпозион» - Что есть Фатум? Лектор – Огнев Александр Николаевич, кандидат философских наук, доцент кафедры философии Самарского национального исследовательского университета им. С.П. Королева. Вход – свободный.

1 марта в 18:30 в Самарском академическом театре оперы и балета - оперетта Дмитрия Шостаковича «Москва, Черёмушки».

1 марта в 18:30 в Самарском академическом театре драмы им.М.Горького премьерный показ спектакля «Фредерик, или бульвар преступлений».

1 марта в 19:00 состоится открытие XI Международного фестиваля «JAZZ-ВЕСНА в САМАРЕ– 2023». На сцене выступит Государственный камерный оркестр джазовой музыки им. Олега Лундстрема, художественный руководитель и главный дирижер – народный артист РФ Борис Фрумкин, солистка Карина Кожевникова (вокал, Москва).

2 марта в 19:00 в музее им.Алабина стартует встреча «Сохранить как…». Тема: «О чем молчит ваш дом: раскрываем тайны исторической недвижимости». Историки и исследователи расскажут о том, как искать документы о доме с помощью электронных баз данных и архивов.

2 марта в 19:00 в музее им.Алабина пройдут лекции в рамках выставки «Улицы Лагранжа», лектор: Елена Вяльцева.

3 марта в 10:00 в Агентстве социокультурных технологий стартует цикл семинаров-практикумов «Искусство лоскутного шитья». Ведущая первого занятия - Айнагуль Барамбаева.

3 марта в 11:30 Самарская областная детская библиотека проведет онлайн-встречу с детским писателем Ольгой Фадеевой (г. Санкт-Петербург), посвященную Всемирному дню писателя.

3 марта в 14:00 в Дом-музей М.В. Фрунзе стартует кинолекторий «Быть гражданином» и показ документального фильма «1917». Кинофильм расскажет о событиях Февральской революции 1917 г. и крушении монархии в России.

3 марта в 18:00 Драматический театр им. А.Н. Толстого г.Сызрань приглашает на спектакль «Евгений Онегин» - страницы из романа А. С. Пушкина.

3 марта в 18:30 на сцене Самарского академического театра оперы и балета - оперетта «Летучая мышь».

3 марта в 19:00 в Тольяттинской филармонии начнется юбилейный концерт Джаз-оркестра филармонии. Исполнители: Карина Кожевникова (джазовый вокал), заслуженный артист Республики Башкортоснан Рустем Галиуллин (труба), солисты филармонии Наталья Сорокина и Ольга Денщикова (джазовый вокал) и Джаз-оркестр филармонии, дирижер – Валерий Мурзов.

4 марта в 10:30 и 13:00 в Самарском театре кукол покажут спектакль для зрителей старше 3 лет «Умка» по книге Ю. Яковлева, созданный с использованием анимации и современных технологий.

4 марта в 12:00 в музее Алабина стартует очередное занятие музейной программы «Ступеньки истории». Встреча «Как лечились?» познакомит с темой развития медицины в Самаре от 18 века до современности. Участники узнают о лекарственных растениях, встречающихся в Самарской области, и о способах оказания первой помощи, поговорят о кумысолечебницах, госпиталях и больницах.

4 марта в 18:00 Тольяттинская филармония приглашает на праздничный концерт к 8 марта. Исполнители: Сергей Дудинский (вокал), Симфонический оркестр Тольяттинской государственной филармонии, главный дирижер – Игорь Мокеров.

4 марта в 18:30 Самарский академический театр оперы и балета приглашает зрителей на балет «Корсар».

5 марта в 15:00 в музее Алабина стартует экскурсия «Влюбляем в музей» от ведущих научных сотрудников и специалистов музея. Рудольф Голубев проведет экскурсию по значимым, любимым, и ценным для него экспонатам музея Алабина.

5 марта в 15:00 в Камерном зале Тольяттинской филармонии начнется концерт гитарной музыки «Шедевры пяти столетий». Исполнитель: Евгений Финкельштейн (классическая гитара).

5 марта в 17:00 Тольяттинская филармония приглашает на праздничный концерт к 8 марта. Исполнители: Сергей Дудинский (вокал), Симфонический оркестр Тольяттинской государственной филармонии, главный дирижер – Игорь Мокеров.

5 марта в 18:00 на Малой сцене Самарского академического театра оперы и балета начнется концерт «Всё хочет петь». В программе романсы Сергея Рахманинова к юбилею композитора.

5 марта в 18:30 Самарский академический театр оперы и балета приглашает на оперу «Аида» Джузеппе Верди.

Фото: департамент информауионной политики СО