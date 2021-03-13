Как Самара отмечает Масленицу: площадь Куйбышева ФОТО

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С этом году из-за пандемии отменили традиционные масленичные гуляние, но весну по-прежнему приветствуют нарядными инсталляциями.

Масленичная неделя в Самаре в самом разгаре! Горожан, пришедших на площадь Куйбышева, встречает 15-метровая «Маслена» и ряд других арт-объектов - это и самовар с чашками, и русская печка, и дымковские игрушки высотой больше человеческого роста, и созданный из сена скотный двор с домашней живностью, а также деревянный колодец.

Со всеми можно сфотографироваться.

Изюминка украшения - более 350 кукол-маслен, изготовленных самарцами специально к празднику. "Город мастеров" традиционно предлагает всевозможные сувениры, созданные руками народных умельцев. На светодиодных экранах транслируют выступления народных коллективов.

И, конечно, какая Масленица без блинов! На площади Куйбышева можно отведать традиционное русское блюдо и согреть себя горячим чаем.

Завтра, 14 марта, всем желающим площадь можно посетить с 12.00 до 22.00.

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Фото: Дильдина Светлана