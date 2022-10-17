Как полезно и интересно провести время на этой неделе в губернии

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С 17 по 23 октября Самарская областная детская библиотека приглашает на неделю профориентации «От увлечённости к профессии». Читателей ждут мастер-классы, интерактивы, тестирование и встречи с признанными профессионалами – всё это ради того, чтобы помочь школьникам правильно выбрать будущую профессию.

18 -21 октября «Неделя профориентации» стартует в Самарской областной библиотеке для молодежи. Для старшеклассников в эти дни пройдут профориентационные игры, тест Голланда и другие мероприятия. Подробная программа – в официальной группе библиотеки ВКонтакте.

18 октября в 12:00 Самарская областная универсальная научная библиотека вместе с Самарским областным отделением Союза кинематографистов РФ и студией «Волга-фильм» приглашает на XXVII Международный кинофестиваль «Кино – детям». Пройдут показы фильмов «Не пойман не вор», «Миру не хватает тишины» и «Сон в зимнюю ночь».

18 октября в 13:30 в Самарской областной детской библиотеке состоится встреча «Профессия – специалист в сфере IT». Гость – старший преподаватель кафедры геоинформатики и информационной безопасности Самарского университета.

18 октября в 15:00 в Виртуальном концертном зале Тольяттинской филармонии состоится трансляция концерта «Белоснежка». Знаменитую сказку Александра Дюма прочтет актриса театра и кино Ольга Будина. В концерте примут Академический симфонический оркестр Московской филармонии под управлением Игоря Манашерова и ансамбль солистов «Мадригал» Московской филармонии.

19 октября в 10:00 на площадке Самарского театра кукол состоится семинар-практикум «Методика организации театра кукол в культурно досуговом учреждении. Особенности формирования репертуара». Проведет семинар режиссер театра Иван Николаевич Мокроусов, который поделится своим опытом, приемами и сценическими секретами, расскажет об особенностях формирования репертуара, работы над пьесой, приемами и сценическими секретами, проведет актерский тренинг, ответит на вопросы в формате индивидуальных консультаций.

19 октября в 13:30 в Самарской областной детской библиотеке состоится встреча «Профессия – инженер-конструктор по ракетостроению» - с представителями студенческого конструкторского бюро RocketLAV.

19 октября в 18:30 Самарская областная универсальная научная библиотека приглашает на очередную лекцию философской школы «Симпозион». Тема лекции - «Умозрение в звуках: творчество Альфреда Шнитке в контексте русской религиозной философии». Лектор - Фаритов Вячеслав Тависович, доктор философских наук, профессор кафедры философии и социально-гуманитарных наук Самарского государственного технического университета.

19 и 21 октября в 16:00 в Самарской областной детской библиотеке будут проходить интерактивные занятия по книгам серии «Детская академия» «Эта профессия мне нравится!». На них дети будут знакомиться с профессиями, выполнять творческие задания и отвечать на вопросы викторины.

20 октября в 12:00 Самарская областная универсальная научная библиотека приглашает на лекцию «Советская экономика 1930-х гг. Госплан СССР . Г. М. Кржижановский» (в рамках Всероссийского Фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче). Проведет лекцию доктор исторических наук, профессор Наиля Фаридовна Тагирова.

20 октября в 14:00 в Самарской областной детской библиотеке состоится встреча «Профессия – врач» со специалистом ЦМИТ «ИТ-медицина» СамГМУ.

20 октября в 17:00 в лекционном зале Самарского художественного музея будет представлен второй фильм из серии «Дарители музейных сокровищ», посвященный одному из отцов-основателей музея, самарскому предпринимателю и меценату Альфреду фон Вакано.

20 октября в 17:00 Самарская филармония приглашает слушателей на Камерный вечер в рамках Транссибирского Арт-Фестиваля-2022. На сцене выступят Вадим Репин (скрипка), Нарек Ахназарян (виолончель) и Светлана Смолина (фортепиано).

20 октября в 18:30 в Самарском академическом театре оперы и балета имени Д.Д.Шостаковича состоится мероприятие «Великий Чайковский». В I отделении прозвучит «Иоланта», лирическая опера в 1 действии (в концертном исполнении), во II отделении зрители увидят «Чайковский-гала», балетный дивертисмент, включающий в себя фрагменты из балетов на музыку Петра Чайковского, таких, как «Лебединое озеро», «Спящая красавица», «Щелкунчик», «Снегурочка» и д.р.

20 октября в 19:00 в большом зале дома офицеров Самарского гарнизона имени К.Е. Ворошилова состоится премьера документального фильма «Фронтовая бригада» снятого самарскими кинематографистами. После премьеры состоится концерт главных героев фильма – Государственного ансамбля песни и пляски «Волжские казаки». Вход свободный.

21 октября в 10:00 в Агентстве социокультурных технологий пройдет семинар-практикум «Артельная кукла». Слушатели узнают об истории артельной куклы в России, зачем она создавалась и почему ими пользовались взрослые, а не дети, какие артельные куклы были спрятаны и забыты почти на 100 лет.

21 октября в 11:00 в Самарской областной детской библиотеке состоится встреча «Профессия – химик»: встреча со специалистом Интерактивной Химической Лаборатории Самарского Университета.

21 октября в 15:00 в ЦРК «Художественный» пройдет церемония награждения в рамках XXVII Международного фестиваля «Кино – детям».

21 октября в 18:00 в Историческом парке пройдет показ фильма «Грех» в рамках Фестиваля «Ретроспектива фильмов А.С. Кончаловского к 85-летию режиссера». Вход свободный.

21 октября в 18:30 Драматический театр им.А.Н.Толстого в г. Сызрань приглашает на премьеру – спектакль «Евгений Онегин».

22 октября в 12:00 Виртуальный концертный зал г.Сызрань приглашает на бесплатную трансляцию концерта Московской филармонии – «Пеппи длинный чулок» Астрид Линдгрен, читает Юлия Пересильд.

22 октября в 18:00 Тольяттинская филармония приглашает на концерт Jazz Cinema. В программе музыка из голливудских и отечественных кинокартин.

22 октября в 18:00 Самарский театр драмы приглашает на комедию «Все любят Памелу».

22 октября в 18:00 в Историческом парке пройдет показ фильма «Рай» в рамках Фестиваля «Ретроспектива фильмов А.С. Кончаловского к 85-летию режиссера».

23 октября в 10:30 и 13:00 Самарский театр кукол приглашает на спектакль «Девочка из города». Действие сюжета разворачивается во время Великой Отечественной Войны, но история повествует не о войне как таковой, она является лишь обстоятельством, испытанием, в котором проявляются человеческие качества- доброта, сострадание, любовь, дружба.

23 октября в 12:00 в Тольяттинской филармонии пройдет концерт «Путешествие в Оркестрляндию». Русский оркестр филармонии под управлением Василия Кормишина познакомит с инструментами современного русского народного оркестра.

23 октября в 17:00 Тольяттинская филармония приглашает на концерт Симфонического оркестра, дирижер – Игорь Вербицкий, солистка — Анна Шаталова (скрипка).

23 октября в 19:00 на сцене Самарской филармонии в рамках Транссибирского Арт-Фестиваля пройдет Симфонический вечер. Для слушателей выступит Академический симфонический оркестр Самарской филармонии, дирижер Филиппо Десси, солист – Вадим Репин (скрипка).

Фото: администрация Самары