Как открыть мультикультурный код Самарской области

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В России стартовал новые проект для знакомства жителей России с культурой, бытом и обычаями разных народов, населяющих нашу необъятную страну. Национальность.ru – это тревел-шоу, в котором известные блогеры-путешественники Иван Чуйков, Екатерина Мускатина, Александр Соколов посетят регионы с ярким национальным колоритом, расскажут об их уникальных особенностях и проверят, насколько верны стереотипы.

В рамках проекта уже вышло несколько выпусков. Их героями стали калмыки и татары, осетины и абазины, кабардинцы и черкесы, абхазы и ингуши, марийцы и чуваши. Всего запланировано 50 больших выпусков и 250 коротких роликов. В каждом сюжете будут представлены традиции и культура десятков национальностей, проживающих на территории России.

Что за народ абазины, в чем особенность кабардинских лошадей, без какого напитка не обходится ни одень день в Калмыкии, как выглядит любимое лакомство в Чувашии, какой сакральный смысл несут в себе узоры марийской вышивки, где вам на любой вопрос ответят глаголом, почему ингуши называют себя «Галгаи», действительно ли татары жить не могут без чак-чака и эчпочмака, где проживают водь, ижора и эвенки, на каком языке общаются вепсы, и в какой российский город приезжал Далай-лама для освещения храма – это и многое другое вы узнаете из выпусков проекта Национальность (https://vk.com/nationalityru ).

Самарская область может стать героем выпуска проекта, потому что в нашем регионе, согласно переписи 2010 года, проживают представители 157 национальностей. Причем этнокультурная мозаика региона постоянно расширяется. Помимо русского населения в Самарской области живут: татары, чуваши, мордва, украинцы, армяне, казахи, азербайджанцы, узбеки, белорусы, башкиры, таджики, немцы, цыгане, евреи, марийцы, грузины, киргизы, молдаване, корейцы, калмыки и другие этносы. Данные последней переписи показывают, что в регионе живут и представители редких для нашей страны национальностей: ганцы, гватемальцы, голландцы, костариканцы, таиландцы, танзанийцы, сомалийцы, конголезцы, камерунцы, шведы, швейцарцы и др.

Неслучайно именно в нашем регионе появился масштабный проект по созданию этнокультурного комплекса «Парк дружбы народов». Это архитектурный ансамбль из национальных домов и подворий, раскрывающий культуру народов, проживающих в Самарском крае. Парк – символ единения и добрососедских отношений народов, которые столетиями дружно живут на самарской земле, несмотря на различия в верованиях, образе жизни и традициях.

Новый выпуск тревел-шоу может быть посвящен волжскому гедонизму и умению самарцев жить в плотном межнациональном содружестве. Здесь татары поздравляют русских с Рождеством, русские пьют калмыцкий чай, немцы считают себя русскими, потому что говорят на русском, у казахов есть свой аул, все желающие свободно приходят в лютеранскую Кирху и т.д. Быть единым русским народом вне зависимости от количества этносов, проживающих на территории – в этом сила и уникальность Самарской области.