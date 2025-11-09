К 100-летию Майи Плисецкой: Самарская филармония приглашает на балетный вечер

140

К 100-летию со дня рождения великой Майи Плисецкой Самарская филармония приглашает на вдохновляющий балетный вечер:

ведущие солисты балета Государственного академического Большого театра оперы и балета им.А. Навои (Узбекистан) Ширин Власенко и Тимур Юнусов, а также Камерный оркестр Самарской филармонии «VOLGA PHILHARMONIC».

Дирижер и солист – первая скрипка «Виртуозов Москвы», заслуженный артист РФ Алексей Лундин

Ведущая, соавтор проекта - лектор-музыковед Ирина Цыганова.

15 ноября, 19:00.

В рамках фестиваля искусств "Самарская осень-2025".

Фото: pxhere.com