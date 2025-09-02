Иркутский ТЮЗ им А. Вампилова впервые сыграет свои спектакли в Самаре 

135

В Самарском театре юного зрителя «СамАрт» пройдут гастроли Иркутского ТЮЗа им. А. Вампилова.

Иркутский областной театр юного зрителя им А. Вампилова свои спектакли сыграет в Самаре впервые. Один из старейших детских театров России ведёт отсчёт своей истории с января 1928 года. Постановки Иркутского ТЮЗа одинаково интересны трём поколениям зрителей: детям, подросткам и молодёжи. В Самару коллектив под руководством заслуженного работника культуры РФ Виктора Токарева привозит 6 спектаклей. Откроются гастроли визитной карточкой театра из Иркутска – спектаклем «Легенды седого Байкала» (12+). Театральная фантазия по мотивам сибирского фольклора – эпическое сказание, которое охватывает века, уходящие корнями в седую древность. Этот спектакль – история любви единственной дочери Байкала красавицы Ангары и сибирского богатыря Енисея.

Для детей иркутяне покажут спектакли «Денискины рассказы» по Виктору Драгунскому, «Дюймовочка» по сказке Ганса Христиана Андерсена и «Конек-Горбунок» по сказке в стихах Петра Ершова. Классический репертуар ТЮЗа представит гоголевский «Ревизор»(16+) в постановке петербургского режиссера Антона Свита. Действие комедии перенесено в современную Россию, разрушена «четвертая стена», зритель здесь – соучастник действия.

Закроет гастроли Иркутский ТЮЗ спектаклем по пьесе автора, чьим именем назван театр: «Сарафановы» (16+) — это версия иркутян «Старшего сына» Александра Вампилова. «Человек слаб и нуждается в опоре, — говорится в аннотации. — В постановке по Вампилову эта опора – семья. «Сарафановы» — спектакль о подлинном родстве душ, о человеческих отношениях, о том, что делает нас людьми».

ТЮЗ им. А. Вампилова — лауреат и пятикратный дипломант Международного театрального форума «Золотой Витязь» (Москва), призер Межрегиональных фестивалей для детей и подростков «Сибирский кот», дважды лауреат Международного театрального фестиваля «Странствующий Арлекин» (Италия), лауреат Международного театрального фестиваля «ПостЕфремовское пространство» (Пермь), лауреат I Всероссийского театрального молодёжного фестиваля им. В. Золотухина (Барнаул) и других.

В 2025 году Иркутский и Самарский ТЮЗы стали участниками федеральной программы «Большие гастроли» по направлению «Для детей и молодежи». Показы спектаклей театров из Иркутска и Самары в рамках обменных гастролей включены во Всероссийский гастрольно-концертный план Минкультуры России, который призван воссоздать единую гастрольную систему страны. План реализуется на всей территории Российской Федерации.

Афиша гастролей:

23 сентября в 18:00 и 24 сентября в 11:00 «Легенды седого Байкала»;

24 сентября в 18:00 и 25 сентября в 11:00 «Денискины рассказы»;

25 сентября в 18:00 «Ревизор»;

26 сентября в 14:00 и 18:00 «Дюймовочка»;

27 сентября в 14:00 «Конек-Горбунок»;

28 сентября в 17:00 «Сарафановы».

Фото: минкульт СО