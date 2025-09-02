Я нашел ошибку
Главные новости:
Ногти часто отражают состояние здоровья, и проблема не всегда в нехватке витаминов. Например, на ногтях могут появиться линии Бо-Рейля.
Врач назвала борозды на ногтях одним из симптомов сильного стресса
Возбуждено уголовное дело.
Гендиректор коммерческой организации подозревается в невыплате зарплаты двум работникам в размере не менее 2,5 млн рублей
В Казани и Москве сейчас особенно выгодно снимать квартиру, нежели обслуживать взятый на ее покупку кредит.
Аренда жилья на конец лета выгоднее ипотеки во всех городах-миллионниках
Номинантов поприветствовали Ирина Калягина и Владимир Гальченко.
Объявлены лауреаты профессионального Губернского конкурса «Самарская театральна муза – 2024»
В тушении пожара принимали участие 4 человека личного состава и 1 единица техники.
В Кинель-Черкасском районе горела трава на площади 600 квадратных метров
Откроются гастроли визитной карточкой театра из Иркутска – спектаклем «Легенды седого Байкала».
Иркутский ТЮЗ им А. Вампилова впервые сыграет свои спектакли в Самаре 
За 2024 год количество высокопроизводительных рабочих мест составило 606,3 тыс. единиц, что на 66,4 тыс. единицы больше, чем годом ранее.
Больше трети рабочих мест в обрабатывающих производствах Самарской области - высокопроизводительные
Не забудьте свои коньки!
В Самарский Дворец спорта приглашают на массовые катания на коньках
20 сентября в Самаре состоится Межрегиональный книжный фестиваль «Время читать – 2025»
В Самаре пройдет открытие выставки произведений Зураба Церетели
В Самаре состоится лекция «Символы самарской резьбы»
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Иркутский ТЮЗ им А. Вампилова впервые сыграет свои спектакли в Самаре 

2 сентября 2025 19:18
135
Откроются гастроли визитной карточкой театра из Иркутска – спектаклем «Легенды седого Байкала».

В Самарском театре юного зрителя «СамАрт» пройдут гастроли Иркутского ТЮЗа им. А. Вампилова.

Иркутский областной театр юного зрителя им А. Вампилова свои спектакли сыграет в Самаре впервые. Один из старейших детских театров России ведёт отсчёт своей истории с января 1928 года. Постановки Иркутского ТЮЗа одинаково интересны трём поколениям зрителей: детям, подросткам и молодёжи. В Самару коллектив под руководством заслуженного работника культуры РФ Виктора Токарева привозит 6 спектаклей. Откроются гастроли визитной карточкой театра из Иркутска – спектаклем «Легенды седого Байкала» (12+). Театральная фантазия по мотивам сибирского фольклора – эпическое сказание, которое охватывает века, уходящие корнями в седую древность. Этот спектакль – история любви единственной дочери Байкала красавицы Ангары и сибирского богатыря Енисея.

Для детей иркутяне покажут спектакли «Денискины рассказы» по Виктору Драгунскому, «Дюймовочка» по сказке Ганса Христиана Андерсена и «Конек-Горбунок» по сказке в стихах Петра Ершова. Классический репертуар ТЮЗа представит гоголевский «Ревизор»(16+) в постановке петербургского режиссера Антона Свита. Действие комедии перенесено в современную Россию, разрушена «четвертая стена», зритель здесь – соучастник действия.

Закроет гастроли Иркутский ТЮЗ спектаклем по пьесе автора, чьим именем назван театр: «Сарафановы» (16+) — это версия иркутян «Старшего сына» Александра Вампилова. «Человек слаб и нуждается в опоре, — говорится в аннотации. — В постановке по Вампилову эта опора – семья. «Сарафановы» — спектакль о подлинном родстве душ, о человеческих отношениях, о том, что делает нас людьми».

ТЮЗ им. А. Вампилова — лауреат и пятикратный дипломант Международного театрального форума «Золотой Витязь» (Москва), призер Межрегиональных фестивалей для детей и подростков «Сибирский кот», дважды лауреат Международного театрального фестиваля «Странствующий Арлекин» (Италия), лауреат Международного театрального фестиваля «ПостЕфремовское пространство» (Пермь), лауреат I Всероссийского театрального молодёжного фестиваля им. В. Золотухина (Барнаул) и других.

В 2025 году Иркутский и Самарский ТЮЗы стали участниками федеральной программы «Большие гастроли» по направлению «Для детей и молодежи». Показы спектаклей театров из Иркутска и Самары в рамках обменных гастролей включены во Всероссийский гастрольно-концертный план Минкультуры России, который призван воссоздать единую гастрольную систему страны. План реализуется на всей территории Российской Федерации.

Афиша гастролей:
23 сентября в 18:00 и 24 сентября в 11:00 «Легенды седого Байкала»;
24 сентября в 18:00 и 25 сентября в 11:00 «Денискины рассказы»;
25 сентября в 18:00 «Ревизор»;
26 сентября в 14:00 и 18:00 «Дюймовочка»;
27 сентября в 14:00 «Конек-Горбунок»;
28 сентября в 17:00 «Сарафановы».

 

Фото:   минкульт СО

Теги: Самара

