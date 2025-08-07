Я нашел ошибку
В настоящее время очистка продолжается, всего с территории предстоит убрать около 104 тысяч тонн мусора.
40 тысяч тонн отходов вывезено на утилизацию со свалки в Самаре
Евгений будет проходить стажировку в министерстве культуры. 
Ирина Калягина встретилась с участником второго потока региональной программы «Школа героев» Евгением Озеровым
Суд в Сочи отправил под стражу двух женщин, которые продавали на адлерском рынке домашнее вино и чачу, вероятно, ставших причиной отравления.
От отравления суррогатной чачей на Кубани погибли не менее 10 человек
Но торопитесь - регистрация открыта только сегодня до полуночи! 
Стань участником чемпионата и первенства Самарской области по серфингу
Глава региона провел совещание с представителями силовых структур по вопросу оперативной обстановки в Кинель-Черкасском районе Самарской области и заслушал доклады глав района, ряда ведомств и служб.
Вячеслав Федорищев работает в Кинель-Черкасском районе
Неравнодушный гражданин не остался в стороне и сразу же отвел мальчика в полицию.
В Волжском районе мужчина заметил в салоне маршрутки 4-летнего ребенка  без сопровождения взрослых
О  волонтёрской деятельности активистов МГЕР региона сообщила руководитель местного штаба «Молодой Гвардии»  Екатерина Усольцева. Она руководит штабом около года.
Вячеслав Федорищев встретился с активистами «Молодой Гвардии» Кинель-Черкасского района
На прошлой неделе такие же площадки появились в Тольятти и Чапаевске: подрядчик работает в графике.
Новая спортивная площадка размером 56 на 28 метров открылась в Волжском районе
Ирина Калягина встретилась с участником второго потока региональной программы «Школа героев» Евгением Озеровым

7 августа 2025 21:17
209
Евгений будет проходить стажировку в министерстве культуры. 

Областная программа профессиональной переподготовки «Школа героев» – является продолжение кадровой программы для участников специальной военной операции «Время героев», инициированной Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным. По решению главы региона Вячеслава Федорищева образовательная программа стартовала в 2024 году и предоставляет возможность участникам СВО овладеть новыми компетенциями и приобрести востребованные на современном рынке труда профессиональные навыки.

Евгений Николаевич Озеров – ветеран специальной военной операции, участник миротворческих миссий, удостоенный государственных наград, в том числе медаль «За боевые отличия» и медаль Суворова, обладает обширным опытом военной службы. Евгений будет проходить стажировку в министерстве культуры. На первой встрече Ирина Евгеньевна рассказала о патриотической работе, которую ведет министерство, и о важном вкладе, который деятели культуры вносят в поддержку специальной военной операции (СВО). Она подчеркнула, что культура играет ключевую роль в формировании общественного сознания и поддержании морального духа в сложные времена.

«Я знаю, что у вас есть идея создать музейную экспозицию, связанную с событиями и героями СВО. Мы с удовольствием подключимся с нашими музеями, библиотеками к вашему проекту», – сказала Ирина Евгеньевна.

Евгений поделился, что хочет создать патриотический выставочный проект, который вдохновит молодежь на активное участие в жизни своей страны и гордость за ее достижения.

«Я выбрал тему создания выставки не случайно. Начал собирать данные и материалы, готов подключить своих знакомых к созданию проекта. И я немного знаком с темой музея – моя мама долгое время работала в краеведческом музее в небольшом городе в Мордовии», – рассказал Евгений Николаевич.

Напомним, региональная программа «Школа героев» реализуется по инициативе Губернатора Самарской области, секретаря регионального отделения «Единой России» Вячеслава Федорищева, она разработана по аналогии с федеральной программой «Время героев» и рассчитана на участников специальной военной операции, желающих приобрести необходимые знания в сфере государственного управления и менеджмента.

 

Фото:   минкульт СО

 

В настоящее время очистка продолжается, всего с территории предстоит убрать около 104 тысяч тонн мусора.
07 августа 2025, 22:19
40 тысяч тонн отходов вывезено на утилизацию со свалки в Самаре
Благоустройство
116
Но торопитесь - регистрация открыта только сегодня до полуночи! 
07 августа 2025, 20:31
Стань участником чемпионата и первенства Самарской области по серфингу
Общество
179
О  волонтёрской деятельности активистов МГЕР региона сообщила руководитель местного штаба «Молодой Гвардии»  Екатерина Усольцева. Она руководит штабом около года.
07 августа 2025, 19:28
Вячеслав Федорищев встретился с активистами «Молодой Гвардии» Кинель-Черкасского района
Политика
162
9 августа в Самаре отметят День физкультурника
7 августа 2025  13:07
9 августа в Самаре отметят День физкультурника
246
Авито и «Том Сойер Фест» помогут восстановить самарский «Дом с часами»
7 августа 2025  12:56
Авито и «Том Сойер Фест» помогут восстановить самарский «Дом с часами»
211
Малый и средний бизнес Самарской области привлёк 800 миллионов рублей на инвестпроекты
7 августа 2025  10:08
Малый и средний бизнес Самарской области привлёк 800 миллионов рублей на инвестпроекты
291
Основной доклад по вопросу представила врио министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Алена Денисенко.
6 августа 2025  21:28
Ремонт дорог в Самарской области обсудили на оперативном совещании губернатора
394
Один из основных вопросов повестки - выполнение мероприятий в целях безопасного прохождения пожароопасного сезона, готовность районов области к ликвидации возможных возгораний.
6 августа 2025  17:53
Губернатор Федорищев потребовал усилить пожарную безопасность в муниципалитетах
483
Весь список