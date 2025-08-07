Ирина Калягина встретилась с участником второго потока региональной программы «Школа героев» Евгением Озеровым

209

Областная программа профессиональной переподготовки «Школа героев» – является продолжение кадровой программы для участников специальной военной операции «Время героев», инициированной Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным. По решению главы региона Вячеслава Федорищева образовательная программа стартовала в 2024 году и предоставляет возможность участникам СВО овладеть новыми компетенциями и приобрести востребованные на современном рынке труда профессиональные навыки.



Евгений Николаевич Озеров – ветеран специальной военной операции, участник миротворческих миссий, удостоенный государственных наград, в том числе медаль «За боевые отличия» и медаль Суворова, обладает обширным опытом военной службы. Евгений будет проходить стажировку в министерстве культуры. На первой встрече Ирина Евгеньевна рассказала о патриотической работе, которую ведет министерство, и о важном вкладе, который деятели культуры вносят в поддержку специальной военной операции (СВО). Она подчеркнула, что культура играет ключевую роль в формировании общественного сознания и поддержании морального духа в сложные времена.



«Я знаю, что у вас есть идея создать музейную экспозицию, связанную с событиями и героями СВО. Мы с удовольствием подключимся с нашими музеями, библиотеками к вашему проекту», – сказала Ирина Евгеньевна.



Евгений поделился, что хочет создать патриотический выставочный проект, который вдохновит молодежь на активное участие в жизни своей страны и гордость за ее достижения.



«Я выбрал тему создания выставки не случайно. Начал собирать данные и материалы, готов подключить своих знакомых к созданию проекта. И я немного знаком с темой музея – моя мама долгое время работала в краеведческом музее в небольшом городе в Мордовии», – рассказал Евгений Николаевич.

Напомним, региональная программа «Школа героев» реализуется по инициативе Губернатора Самарской области, секретаря регионального отделения «Единой России» Вячеслава Федорищева, она разработана по аналогии с федеральной программой «Время героев» и рассчитана на участников специальной военной операции, желающих приобрести необходимые знания в сфере государственного управления и менеджмента.

Фото: минкульт СО