Ирина Калягина приняла участие в открытии Детской филармонии в Безенчукском районе

За счет средств областной программы «Культурные люди», инициированной губернатором региона Вячеславом Федорищевым обновили материально-техническую базу Детской школы искусств. Приобрели музыкальные инструменты, звуковое оборудование и мультимедийное оборудование.

«Благодаря участию в региональной программе «Культурные люди», Детская школа искусств смогла стать частью масштабного проекта «Детская филармония». Это дало возможность осуществить комплексное обновление материально-технической базы, что существенно повышает качество обучения и предоставляет детям новые возможности для творческого роста. Меня переполняет чувство гордости и удовлетворенности от проделанной совместной работы!

Мне радостно видеть таких творческих ребят и педагогов Детской школы искусств, я хочу поблагодарить родителей, которые поддерживают своих детей.

От имени губернатора Самарской области Вячеслава Андреевича Федорищева я поздравляю всех с открытием Детской филармонии и хочу пожелать, чтобы ребята были активными участниками различных конкурсов и фестивалей, и надеюсь, что среди воспитанников Безенчукской школы искусств – будущие звезды, которыми мы будем гордиться!» – отметила Ирина Евгеньевна.

В этом году также открыли Детские филармонии на базе Детских школ искусств в п.Черновский, Волжского района; с.Красный Яр; с. Сергиевск.

Фото: минкульт СО