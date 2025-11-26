Я нашел ошибку
Главные новости:
Депутаты ЕП также призывают защитить детей от коммерческой эксплуатации, в том числе запретить финансово поощрять несовершеннолетних на ведение блогерской деятельности.
Депутаты Европарламента призвали запретить соцсети для детей младше 16 лет
В основной состав вошли космонавты «Роскосмоса» Сергей Кудь-Сверчков и Сергей Микаев, а также астронавт NASA Кристофер Уильямс.
Госкомиссия утвердила составы экипажей пилотируемого корабля «Союз МС-28»
За счет средств областной программы «Культурные люди» обновили материально-техническую базу Детской школы искусств. Приобрели музыкальные инструменты, звуковое оборудование и мультимедийное оборудование.
Ирина Калягина приняла участие в открытии Детской филармонии в Безенчукском районе
Глава региона отметил, что в условиях регулярных атак вражескими БПЛА ключевой задачей является обеспечение безопасности населения и объектов критической инфраструктуры.
Вячеслав Федорищев провел заседание оперативного штаба
Всего на месте пожара работали 16 человек личного состава, на тушение были поданы 3 ствола «Б», созданы 2 звена газодымозащитной службы.
В селе Троицкое сегодня загорелись сарай с автомобилем внутри и баня
Судебной экспертизой установлено, что местная жительница страдает психическим заболеванием, в связи с чем не осознавала общественно опасного характера своих действий.
В Шенталинском районе женщину, убившую своего мужа, могут отправить на принудительное лечение
Тарасова извинилась перед своими зрителями и попросила суд о мягком наказании по делу о контрабанде наркотиков.
Суд назначил Аглае Тарасовой наказание в виде 3 лет условно и штрафа в 200 тыс. рублей
Большинство нарушений работы желудочно-кишечного тракта можно предотвратить или значительно смягчить, если вовремя обратить внимание на факторы риска и свои привычки.
Самарский врач-гастроэнтеролог: 7 основных факторов риска развития нарушений ЖКТ
Ирина Калягина приняла участие в открытии Детской филармонии в Безенчукском районе

159
За счет средств областной программы «Культурные люди» обновили материально-техническую базу Детской школы искусств. Приобрели музыкальные инструменты, звуковое оборудование и мультимедийное оборудование.

За счет средств областной программы «Культурные люди», инициированной губернатором региона Вячеславом Федорищевым обновили материально-техническую базу Детской школы искусств. Приобрели музыкальные инструменты, звуковое оборудование и мультимедийное оборудование.

«Благодаря участию в региональной программе «Культурные люди», Детская школа искусств смогла стать частью масштабного проекта «Детская филармония». Это дало возможность осуществить комплексное обновление материально-технической базы, что существенно повышает качество обучения и предоставляет детям новые возможности для творческого роста. Меня переполняет чувство гордости и удовлетворенности от проделанной совместной работы!
Мне радостно видеть таких творческих ребят и педагогов Детской школы искусств, я хочу поблагодарить родителей, которые поддерживают своих детей.
От имени губернатора Самарской области Вячеслава Андреевича Федорищева я поздравляю всех с открытием Детской филармонии и хочу пожелать, чтобы ребята были активными участниками различных конкурсов и фестивалей, и надеюсь, что среди воспитанников Безенчукской школы искусств – будущие звезды, которыми мы будем гордиться!» – отметила Ирина Евгеньевна.

В этом году также открыли Детские филармонии на базе Детских школ искусств в п.Черновский, Волжского района; с.Красный Яр; с. Сергиевск.

 

Фото: минкульт СО

 

 

 

