Илзе Лиепа представит в Самаре премьеру балета "Времена года"

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В Самаре состоится Российская премьера балета Александра Глазунова «Времена года». Спектакль готовят победители конкурса молодых хореографов фестиваля народной артистки России Илзе Лиепа «Русский балет навсегда». Это культурно-просветительский и образовательный проект, который проходит при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

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Новую интерпретацию знаменитого произведения представят постановщики: Елизавета Мазуркевич, Лилия Симонова, Даниил Благов. Все они - победители конкурса молодых хореографов фестиваля «Русский балет навсегда» 2023 года. Четвёртым постановщиком стала Марианна Рыжкина, заслуженная артистка РФ, хореограф и педагог, доцент кафедры хореографии РАТИ ГИТИС.

Мировая премьера состоялась в 1900 году на сцене Эрмитажного театра (Санкт-Петербург), в хореографии Мариуса Петипа.

«Все хореографы разные, каждый ставит в своем стиле. Свести всё это воедино, чтобы постановка смотрелась целостным произведением – наша большая и сложная задача. Мне нравится, когда есть драматургия в спектакле. Пусть даже это небольшой фрагмент, где у каждого танцовщика своя задача не только художественная и музыкальная, но ещё и драматургическая. До артистов необходимо донести это, они должны прочувствовать, через себя пропустить и в итоге ещё что-то своё привнести. Момент импровизации тоже очень важен», – рассказала об особенностях своей работы Марианна Рыжкина.

Четыре времени года находят отражение в четырёх хореографических стилях: «Зима» Елизаветы Мазуркевич – классический танец, «Весна» Лилии Симоновой – современный танец, «Лето» Марианны Рыжкиной – неоклассика, «Осень» Даниила Благова – ультрасовременная хореография. Для самих постановщиков это смелая и захватывающая творческая идея нового прочтения музыки Александра Глазунова.

Работа над спектаклем «Времена года» началась в сентябре 2024 г., в рамках Творческой мастерской молодых хореографов - это один из этапов фестиваля «Русский балет навсегда». Елизавета Мазуркевич, Лилия Симонова, Даниил Благов тогда впервые познакомились с артистами труппы Самарского академического театра оперы и балета им. Д.Д. Шостаковича.

«..Мне интересно попробовать передать современную хореографию на тела классических танцовщиков, найти к ним аккуратные подходы и выделить лучшие стороны. Для них это будет первый подобный опыт. Они переживают, я тоже. И в то же время я уверена, что у нас всё получится, потому что Юрий Петрович Бурлака располагает, даёт нам возможность творить и доверяет труппу. И мне кажется, у спектакля есть все шансы стать каким-то новым дыханием» - поделилась хореограф Лилия Симонова.

Проект реализуется под руководством опытных наставников:

-Юрий Бурлака, заслуженный артист РФ, художественный руководитель балета Самарского академического театра оперы и балета им. Д.Д. Шостаковича, руководитель фестиваля «Наследие. Балет»;

-Марианна Рыжкина, заслуженная артистка РФ, хореограф и педагог, доцент кафедры хореографии РАТИ ГИТИС;

-Елена Богданович, режиссёр, хореограф, педагог, лауреат международных конкурсов.

Исполнители: солисты и артисты Самарского академического театра оперы и балета им. Д.Д. Шостаковича;

Музыкальный руководитель и дирижёр-постановщик - лауреат международного конкурса Евгений Хохлов;

Художник–постановщик, художник по костюмам - заслуженный артист Республики Башкортостан Иван Складчиков;

Художник по свету - Ирина Вторникова.

«Это своеобразный диалог молодых современных хореографов с Мариусом Петипа, автором первоначальной версии этого спектакля для Эрмитажного театра. Премьеры театра происходили в закрытой обстановке для избранной публики. И если балет был успешен и одобрен императорской семьей, то он переносился на сцену Мариинского театра. «Времена года» счастливо оказались на ней, но прожили не долгую жизнь, к сожалению, даже несмотря на выдающуюся музыку Глазунова. Вот такая интересная история, но со взглядом сегодняшних художников из 21 века», – рассказал Юрий Бурлака.

Премьера балета «Времена года» пройдет в Самарском театре оперы и балета им. Д.Д. Шостаковича в рамках Первого международного фестиваля классического балета «Наследие. Балет». 30 марта 2025 года состоится вечер «Балеты Императорского двора», где покажут две премьеры «Роман Бутона розы» Риккардо Дриго и «Времена года» Александра Глазунова.