Художественным руководителем и главным дирижёром оркестра Самарской филармонии назначен Денис Власенко

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15 марта министр культуры Самарской области Ирина Калягина представила коллективу Самарской филармонии нового художественного руководителя и главного дирижера симфонического оркестра — Дениса Власенко.

«Денис Власенко – молодой, талантливый, интересный дирижер, который имеет опыт выступления со знаменитыми музыкальными коллективами и солистами – ведущими мастерами Российской сцены. Тот творческий опыт, который он приобрел, даст возможность выстраивать новые творческие коммуникации с ведущими музыкантами нашей страны. Сегодня Денис Георгиевич официально вступает в должность, а первый его концерт в Самаре состоится 8 апреля 2023 года. Мы приглашаем всех на Фестиваль, посвященный 150-летию Сергея Рахманинова. Надеемся, это будет яркое событие в музыкальной жизни губернии, — и публика услышит новое прочтение Рахманинова в исполнении Дениса Власенко и симфонического оркестра Самарской филармонии. Музыканты оркестра — профессионалы высокого уровня. Хотелось, чтобы его репертуар расширялся, в нем появились новые профессиональные исполнители. Наша публика очень любит Самарскую филармонию, приветливо встречает гостей, которые выступают с нашим оркестром. Впереди у коллектива оркестра новые горизонты — концертные площадки Москвы, Санкт-Петербурга и Всероссийские фестивали» — отметила Ирина Евгеньевна.

Музыкант сотрудничал со многими российскими и зарубежными коллективами: симфоническими оркестрами Московской и С.-Петербургской филармоний, Национальным филармоническим оркестром России, Госоркестром России им. Светланова, Брюссельским филармоническим, Токийским филармоническим оркестром, Российским Национальным Оркестром, Оркестром Болонской оперы, Европейским симфоническим оркестром (Гибралтар), Государственным симфоническим оркестром Республики Татарстан, Национальным оркестром Латвии, Симфоническим оркестром Мюнстера.

Вместе с оркестром Новая Россия Денис Власенко записал музыку для церемонии Открытия и Закрытия Зимней Олимпиады в Сочи-2014.

15 октября 2022 года Д. Власенко выступал в качестве дирижера Академического симфонического оркестра Самарской государственной филармонии в концерте из цикла «Современное дирижерское искусство».

Денис Власенко рассказал: «С Академическим симфоническим оркестром Самарской филармонии я уже работал. Это было несколько лет назад, а также в этом концертном сезоне. Работая с каждым оркестром, я никогда не ставлю каких-то штампов, а стараюсь увидеть перспективу развития симфонического коллектива. Убежден, что всегда нужно повышать уровень качества своей работы, ведь стояние на месте – это регресс. Надеюсь, что мы будем вместе двигаться вперед. И публика тоже проявит к этому интерес.

Симфонический оркестр Самарской филармонии – это известный в стране коллектив. Он на виду у всех филармоний. Московская филармония помогает Самаре своими филармоническими сезонами.

Сейчас мы уже сформировали программу нового концертного сезона до июня 2024 года. Планируется приглашение большого количества звезд – это Ильдар Абдразаков, Вадим Репин, Борис Березовский, Денис Мацуев, Борис Андрианов, Константин Емельянов, Мария Баянкина. Все они подтвердили свое участие в концертах Самарской филармонии. Традиционно, в рамках филармонических концертов, с гастролями в Самару приедет Юрий Башмет. Планируются гастроли артистов «Мариинского театра» — так что самарцев ждет разнообразное музыкальное «меню»!».

Фото: минкульт СО