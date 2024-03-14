Художественный руководитель Шостакович Опера Балет вошел в экспертный совет «Золотой Маски»

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Россиийская национальная театральная премия и фестиваль «Золотая Маска» назвали имена экспертов в сезоне 2023–2024.

В качестве эксперта и заместителя председателя экспертного совета номинации «Музыкальный театр» в состав вошел Евгений Хохлов – дирижер, художественный руководитель и главный дирижер Самарского академического театра оперы и балета имени Д.Д. Шостаковича, дирижер Государственного академического Русского оркестра им. Василия Андреева, обладатель премии и спецприза на 7-м международном конкурсе оперных дирижеров им. Манчинелли, лауреат фестиваля «Волжские театральные сезоны».

«Я искренне благодарю коллег за такое доверие. Быть экспертом самого престижного в нашей стране профессионального конкурса не только почетно, но и очень ответственно. Поскольку именно сегодняшние потенциальные номинанты и лауреаты в дальнейшем будут определять вектор развития театрального искусства России», – прокомментировал назначение Евгений Хохлов.