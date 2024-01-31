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Год семьи в Самарской области откроется масштабным фестивалем народного творчества
Год семьи в Самарской области откроется масштабным фестивалем народного творчества
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Год семьи в Самарской области откроется масштабным фестивалем народного творчества

31 января 2024 11:39
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Год семьи в Самарской области откроется масштабным фестивалем народного творчества

4 февраля, в 15.00 на сцене Самарского академического театра оперы и балета пройдет Гала-концерт IX Губернского фестиваля самодеятельного народного творчества «Рожденные в сердце России» и открытие Года семьи.

Для Самарского региона фестиваль давно стал не просто событием, а культурным явлением. Для зрителя – это, прежде всего возможность почувствовать силу народной культуры. Для участников – возможность выйти на большую сцену, получить профессиональную оценку признанных специалистов народных жанров. «Рожденные в сердце России» объединил самодеятельные коллективы из всех городов и районов нашей области. Его участниками стали свыше 4600 человек и более 70 фотохудожников любителей.

«Из года в год фестиваль растет, на его площадках встречаются друзья – люди разного возраста, разных профессий, национальностей, но всех их объединяет желание развиваться и делиться своим творчеством. Сегодня в Самарском регионе мы делаем все, чтобы поддержать и сохранить лучшие культурные традиции и обычаи народов. Благодаря реализации нацпроекта «Культура» капитально отремонтировано 41 и построено 3 Дома Культуры – все учреждения оснащены всем необходимым для реализации творческих возможностей людей разных поколений. У работников культуры появляется всё больше возможностей вовремя заметить и вырастить талант, поддержать его и помочь достичь мастерства», – поделилась Ирина Калягина, министр культуры Самарской области.

В программе — Гала-концерт IX Губернский фестиваля самодеятельного народного творчества «Рожденные в сердце России», в котором примут участие свыше 500 человек, фотовыставка работ самодеятельных фотохудожников – лауреатов фестиваля, торжественная церемония награждения победителей и дипломантов фестиваля, театрализованная концертная программа, торжественная церемония открытия Года семьи в Самарской области. Участниками масштабного и красочного Гала-концерта станут самодеятельные творческие коллективы и солисты - лауреаты и дипломанты фестиваля, зрителями - жители и гости Самарской области.

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