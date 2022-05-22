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Гигантская очередь стояла до ночи в Третьяковскую галерею в Самаре

22 мая 2022 12:08
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Гигантская очередь стояла до ночи в Третьяковскую галерею в Самаре

Филиал Третьяковской галереи в Самаре впервые принял гостей на своей площадке. Жители с нетерпением ждали этого момента. В субботу, 21-го мая, к музею выстроилась огромная очередь. 

Все желающие в «Ночь музеев» смогли попасть в здание бывшей фабрики-кухни ЗИМ. Посетителям показали шедевры из архивов. Организаторы через искусство планировали погрузить зрителей в размышления о жизни. 

Диалог музыки, видеоарта и архитектуры. В конструктивистских интерьерах соединили классическую музыку и видеоискусство. Оркестр Самарской государственной Филармонии исполнил произведения представителей мировой музыкальной культуры XX века. Например, зрители услышали творчество легендарного композитора Игоря Стравинского.

В это же время в залах демонстрировались видеосюжеты с картинами современных художников из собрания «Третьяковки», пишет ГТРК Самара. 

Филиал Третьяковской галереи в Самаре начнет работать в полном формате в мае 2023 года. 

Фото: tvsamara.ru

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