Гигантская очередь стояла до ночи в Третьяковскую галерею в Самаре

131

Филиал Третьяковской галереи в Самаре впервые принял гостей на своей площадке. Жители с нетерпением ждали этого момента. В субботу, 21-го мая, к музею выстроилась огромная очередь.

Все желающие в «Ночь музеев» смогли попасть в здание бывшей фабрики-кухни ЗИМ. Посетителям показали шедевры из архивов. Организаторы через искусство планировали погрузить зрителей в размышления о жизни.

Диалог музыки, видеоарта и архитектуры. В конструктивистских интерьерах соединили классическую музыку и видеоискусство. Оркестр Самарской государственной Филармонии исполнил произведения представителей мировой музыкальной культуры XX века. Например, зрители услышали творчество легендарного композитора Игоря Стравинского.

В это же время в залах демонстрировались видеосюжеты с картинами современных художников из собрания «Третьяковки», пишет ГТРК Самара.

Филиал Третьяковской галереи в Самаре начнет работать в полном формате в мае 2023 года.

Фото: tvsamara.ru