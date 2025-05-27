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Галерея «Виктория» и ЗИМ Галерея открывают совместную выставку самарских художников

27 мая 2025 10:31
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Галерея «Виктория» и ЗИМ Галерея открывает совместную выставку самарских художников

Галерея «Виктория» и ЗИМ Галерея представляют выставку «Им предстоял долгий путь».

В экспозиции собраны работы самарских художников разных поколений, работающих с живописью, фотографией, скульптурой, инсталляцией и перформансом. Работы объединены темой дороги — как буквального, так и внутреннего пути, где пересекаются реальность и сновидение, природа и город, наблюдение и участие.

Когда мы говорим о будущем регионального искусства, встаёт вопрос — это путь к признанию или движение в стороне от центра по забытым тропам? Еще недавно искусство регионов оставались в тени, но сегодня региональные художники всё увереннее заявляют о себе, дерзко пересекают московские трассы, образуя собственные перекрестки и маршруты.

В работах самарских художников — дорога становится метафорой длительного процесса изменений, разворачивающихся постепенно, шаг за шагом. Экспозиция передает атмосферу странствий, где встреча с новой реальностью обостряет восприятие, но одновременно убаюкивает. Пейзажи, транспорт, смена обстановки — всё превращается в образы на грани сновидения и реальности. Художники исследуют этот пограничный опыт, где личное переплетается с глобальным, а привычное теряет очертания и приобретает новые смыслы.

Художники:
Яна Арбузова, Дина Богусонова, Антон Вейс, Виолетта Гришина, Иван Гудзловенко, Кирилл Гуров, Алексей Журавлев, Дмитрий Крылов, Владимир Логутов, Илья Михеев, аут-группа «Муха», Дима Птицын, Олег Симбат, Оксана Стогова, Андрей Сяйлев, Александр Филимонов.
Куратор: Сергей Баландин

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Теги: Мероприятия

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