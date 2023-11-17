«Форум объединенных культур» в Санкт-Петербурге украсит постановка САТОБ - опера «Мастер и Маргарита»

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Основная тема форума — «История и современность в художественной культуре».

В работе форума принимает участие Ирина Калягина, врио министра культуры Самарской области.

«Это одно из главных событий для профессионального сообщества. Здесь обсуждаются стратегические задачи, рождаются совместные идеи и проекты», — поделилась Ирина Евгеньевна.

Культурный форум — уникальная площадка для встреч, профессионального диалога, обмена идеями и концепциями, в том числе по гуманитарной проблематике. Президент Владимир Путин пригласил на это мероприятие страны БРИКС, ШОС И СНГ. На форум приехали представители более 70 стран.

В рамках форума прошла рабочая встреча директоров Тольяттинской и Донецкой филармоний, где обсудили Фестиваль народной музыки «Встреча Волги и Дона», получивший грант Министерства культуры Российской Федерации для реализации творческих проектов в сфере народного искусства в 2024 году.

Культурную программу форума украсит постановка Самарского академического театра оперы и балета имени Д.Д. Шостаковича. Сегодня вечером на Новой сцене Мариинского театра исполнят оперу Сергея Слонимского «Мастер и Маргарита», премьера которой состоялась в октябре.

Фото: министерство культуры Самарской области