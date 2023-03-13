Фильм «Аватар: Путь воды» получил «Оскар» за лучшие визуальные эффекты

169

Фильм «Аватар: Путь воды» режиссера Джеймса Кэмерона получил премию «Оскар» в категории «Лучшие визуальные эффекты». Об этом объявлено на прошедшей 13 марта 95-й церемонии вручения наград Американской академии киноискусств, пишут "Известия".

«Аватар: Путь воды» — научно-фантастический фильм режиссера и сценариста Джеймса Кэмерона. Вторая картина во франшизе после оригинальной ленты «Аватар».

На награду в этой номинации также претендовали фильмы «Бэтмен» Мэтта Ривза, «На Западном фронте без перемен», «Черная Пантера: Ваканда навеки» и «Топ Ган: Мэверик», отмечает «Газета.Ru».