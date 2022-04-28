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Фестиваль «Театральное Приволжье» стал центром притяжения, узнаваемым и объединяющим культурным брендом округа», - Игорь Комаров

28 апреля 2022 16:42
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В Государственном национальном театре Удмуртской Республики, состоялась торжественная церемония награждения победителей Фестиваля «Театральное Приволжье».

28 апреля в Ижевске, в Государственном национальном театре Удмуртской Республики, состоялась торжественная церемония награждения победителей Фестиваля «Театральное Приволжье».

В мероприятии приняли участие полномочный представитель Президента РФ в ПФО Игорь Комаров, глава Удмуртской Республики Александр Бречалов, генеральный директор Компании «Луидор» - партнера Фестиваля, член Совета Фонда содействия развитию институтов гражданского общества ПФО Сергей Гусев, театральные и общественные деятели, педагоги. Трансляцию можно было посмотреть на федеральном портале Культура.рф.

Награждение победителей молодежных и детских коллективов прошло в номинациях «Лучший молодежный спектакль», «Лучший детский спектакль», «Лучшая режиссерская работа», «Лучший актер» и «Лучшая актриса». Также награды получили победители конкурса афиш. Призеры отмечены памятными подарками и целевыми грантами на постановку нового спектакля.

Обращаясь к зрителям и участникам церемонии, Игорь Комаров сказал: «Я очень рад, что у нас появляется добрая традиция собираться всем театральным сообществом на Удмуртской земле, награждать лучших молодых актеров и режиссеров. Фестиваль «Театральное Приволжье» стал центром притяжения, узнаваемым и объединяющим культурным брендом округа».

Полномочный представитель поблагодарил главу региона Александра Бречалова и всех, кто помогал проводить фестиваль, за высокий уровень организации. По мнению Игоря Комарова, благодаря слаженной работе команды, «каждый участник увезет домой хорошее настроение и заряд позитивных эмоций — а это стимул для нового творчества».

Александр Бречалов отметил, что «для нас большая честь, что финал «Театрального Приволжья» в прошлом году получил постоянную «прописку» в Удмуртии. Проект дал серьезный толчок для развития театральных студий в школах и вузах. Те спектакли, которые ставили школьные и студенческие театры 14 регионов – это огромный труд наставников, руководителей и коллективов. То, что я увидел, это не просто профессионализм. Это от души и от сердца».

Полномочный представитель наградил молодых актеров, занявших призовые места, в номинации «Лучший молодежный спектакль»: 1 место - у ребят из студенческого театра «17-ая Скрипка» (Пермский край), 2 место завоевал театральный коллектив из Чувашской Республики за постановку «Маяк», 3 место – у студенческой народной театральной студии «Оскон» со спектаклем «Последние свидетели» (Республика Башкортостан).

В завершении церемонии состоялся показ лучшего молодежного спектакля «Корова».

Напомним, Фестиваль «Театральное Приволжье» – окружной общественный проект, реализация которого началась по инициативе полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игоря Комарова в год Театра в России (2019 г.). В сезоне 2021-2022 гг. участие в фестивале приняли 399 театральных коллективов и около 5000 актеров из всех регионов Приволжского федерального округа.

Проект направлен на популяризацию молодежного театрального искусства и расширение кругозора молодых людей, поддержку и развитие любительских театральных коллективов. Конкурс в рамках фестиваля проводится для молодёжных (возраст 18-30 лет) и детских театральных коллективов (возраст 6-17 лет), сообщает пресс-служба ПФО.

 

Фото:    пресс-служба ПФО

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