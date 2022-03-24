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Фестиваль «САМ.ФЕСТ» пройдет в Самарской области 11 и 12 июня 2022 года

24 марта 2022 11:43
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Фестиваль «САМ.ФЕСТ» пройдет в Самарской области 11 и 12 июня 2022 года.

Фестиваль «САМ.ФЕСТ» пройдет в Самарской области 11 и 12 июня 2022 года. В течение двух дней выступят хедлайнеры: Вячеслав Бутусов, Slava Marlow, Manizha, Олег Митяев, Сергей Бобунец, группа «Мельница», Billy's Band и VLNY. 

Помимо именитых артистов на сцену выйдут и молодые музыканты, прошедшие отборочные этапы фестиваля. В январе организаторы запустили конкурс талантов, в котором могут принять участие как сольные авторы, так и музыкальные коллективы и творческие объединения. Заявки принимаются от артистов, выступающих во всех жанрах: от инструментальной музыки до тяжёлого рока. 

Один из хедлайнеров фестиваля Сергей Бобунец призывает всех молодых музыкантов не упустить свой шанс: «Привет, друзья! На связи Сергей Бобунец. Я обращаюсь ко всем молодым и талантливым музыкантам Самары. 11 и 12 июня текущего года состоится совершенно новый фестиваль «СамФест», в котором я буду участвовать. Сможете участвовать и вы! Для этого нужно до 3 апреля оставить заявку на участие в отборочном туре. Все очень просто: выкладывайте ВКонтакте видео, где вы исполняете свою авторскую композицию, и отмечайте это видео хештегом #САМКонкурс. Победители конкурса смогут не только выступить перед широкой аудиторией, но и получить творческую поддержку, посетить мастер-классы, и самое главное — записать альбом, который обязательно будет выпущен! Разумеется, это касается музыкантов со всей России. Удачи всем, кто решится участвовать в конкурсе. До встречи летом на Самарской земле!» (видеообращение доступно по ссылке: https://disk.yandex.ru/i/oL2GPca9HazTNw)
Итак, для того, чтобы заявить о своем желании участвовать в конкурсе, необходимо:

1. Записать видео хронометражем до 1 минуты, где участник исполняет собственную авторскую композицию; 

2. Выложить его постом на свою страницу в социальную сеть ВКонтакте с хэштегом #САМКонкурс. Пост не следует удалять до конца конкурса; 

3. В пост необходимо добавить следующее: «Участвую в конкурсе фестиваля «САМ.ФЕСТ», хочу выступить 11-12 июня на одной сцене с ***». Вместо звёздочек следует написать имя одного из специальных гостей фестиваля, который наиболее близок конкурсанту. 

Первый этап конкурса завершится 3 апреля 2022 года в 23:59. Присланные работы изучат кураторы фестиваля и составят шорт-лист участников. Список лучших конкурсантов будет выставлен для народного голосования в период с 11 по 25 апреля 2022 года

Финалисты, прошедшие все этапы конкурса, помимо возможности выступить на сцене «САМ.ФЕСТа» перед многотысячной аудиторией, получат всестороннюю творческую поддержку от кураторов фестиваля. А главный победитель запишет мини-альбом, который будет выпущен на цифровых платформах!

Проект реализуется с использованием гранта, предоставленного Президентским фондом культурных инициатив. 

Фестиваль проходит при поддержке Правительства Самарской области.

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