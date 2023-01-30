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Феноменальные результаты продолжает показывать в российском прокате семейный блокбастер "Чебурашка"

30 января 2023 10:54
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Феноменальные результаты продолжает показывать в российском прокате семейный блокбастер "Чебурашка"

Отечественная кинокартина "Чебурашка", совместный проект студии Yellow, Black and White и онлайн-кинотеатра START, созданный при участии киностудии "Союзмультфильм", телеканалов "Россия 1" (ВГТРК) и "СТС" при поддержке Фонда кино, продолжает твориться чудеса в кинопрокате. По итогам третьего посленовогоднего уикенда фильм режиссера Дмитрия Дьяченко освоил еще 452,6 млн рублей. Суммарные сборы "Чебурашки" после 29 дней широкого проката и 8 дней превью-показов составили 5,7 млрд рублей. По мнению аналитиков, на ближайшей неделе у праздничного блокбастера будет возможность пересечь отметку 6 млрд рублей – то есть итоговые сборы "Чебурашки" могут превысить 80 млн долларов (весьма солидный результат не только в российском прокате, но и в прокате любой другой страны мира). Суммарно за весь период проката на сеансы фильма было продано 18,7 млн билетов – такими результатами ранее не мог похвастаться ни один другой релиз, выходивший в нашей стране (в том числе, "Аватар" или кинокомиксы Marvel).

На волне успеха фильма "Чебурашка" был дан зеленый свет сиквелу, который увидит свет через несколько лет. По сюжету первого фильма дилогии Чебурашка, живущий в апельсиновой роще, попадает в небольшой приморский городок, где волею случая знакомится с Геной – замкнутым стариком, жизнь которого вскоре изменится до неузнаваемости (как, впрочем, и жизнь остальных героев фильма), пишет Смотрим.

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