Главные новости:
В Самаре без осадков, до +8°С. Ночью на дорогах местами гололедица.
22 ноября в регионе облачно, небольшой дождь, до +9°С
Госавтоинспекция призывает водителей, склонных к «нетрезвым» поездкам всерьез задуматься над своими поступками.
В губернии вновь пройдут широкомасштабные рейды Госавтоинспекции
Фестиваль уже не первый год объединяет талантливых музыкантов и ценителей джаза со всего мира.
«Движение - 2025»: международный джазовый фестиваль пройдет в Самаре
Специалист воспользовалась программой поддержки медицинских кадров и получила единовременную выплату.
К коллективу Сызранской больницы присоединилась врач-терапевт Мария Румянцева
Воздержитесь без крайней необходимости от поездок на личном автотранспорте.
22 ноября в регионе ожидается усиление ветра, туман, на дорогах гололедица
Перед субъектами РФ поставили задачу обеспечить своевременное выполнение запланированных работ на всех объектах.
«Единая Россия» и Минпросвещения дали поручения регионам по программам капремонта и строительства объектов образования
В общекомандном зачете Самарская область заняла 8-е место.
Спортсмены Самарской области - призеры первенства России по паралимпийскому плаванию
Психологи отметили, что этот день направлен на повышение правовой грамотности.
Психологи уголовно-исполнительной инспекции провели тематические мероприятия к Дню Всемирной правовой помощи детям
«Движение - 2025»: международный джазовый фестиваль пройдет в Самаре

21 ноября 2025 15:34
Фестиваль уже не первый год объединяет талантливых музыкантов и ценителей джаза со всего мира.

20 – 23 ноября в культурном центре «Универ студия» состоится четвёртый фестиваль «Движение - 2025» - событие, которое уже не первый год объединяет талантливых музыкантов и ценителей джаза со всего мира.

20 ноября концертная программа «Блюзовая волна», в которой примут участие коллективы «Lighthouse Blues Band» и «ХВОСТОВ + Ко».

21 ноября выступит «Квартет Дмитрия Сабурова» (г. Москва) при участии восходящей звезды российского (и уже международного) джаза - саксофониста-виртуоза Макара Кашицына, а также Вивиан Сессомс (США) - яркая вокалистка.

22 ноября впервые в Самаре выступит Кристиан Галвез (Чили), признанный маэстро бас-гитары в качестве ведущего инструмента.

23 ноября - отведен детско-юношеской концертной программе, в которой могут принять участие все желающие, подав заявку.

Фото:   минкульт СО

Самара

Вячеслав Федорищев поздравил налоговиков Самарской области
21 ноября 2025  11:22
Вячеслав Федорищев поздравил налоговиков Самарской области
186
Молодежный карьерный форум
21 ноября 2025  11:15
Молодежный карьерный форум "Волжский импульс" пройдет в Самаре 24 ноября
198
В ходе которого был рассмотрен вопрос о реализации Самарской областью федерального проекта «Производительность труда».
20 ноября 2025  21:30
Губернатор Вячеслав Федорищев провел заседание областного правительства
647
Особое внимание на встрече было уделено выполнению казачеством важнейших государственных задач, в первую очередь – содействию армии и выполнению боевых задач в зоне специальной военной операции.
20 ноября 2025  17:43
Губернатор Вячеслав Федорищев провел рабочую встречу с атаманом Всероссийского казачьего общества Виталием Кузнецовым
1327
Движение транспорта в историческом центре Самары ограничат на время Крестного хода
20 ноября 2025  13:23
Движение транспорта в историческом центре Самары ограничат на время Крестного хода
674
