«Движение - 2025»: международный джазовый фестиваль пройдет в Самаре

20 – 23 ноября в культурном центре «Универ студия» состоится четвёртый фестиваль «Движение - 2025» - событие, которое уже не первый год объединяет талантливых музыкантов и ценителей джаза со всего мира.



20 ноября концертная программа «Блюзовая волна», в которой примут участие коллективы «Lighthouse Blues Band» и «ХВОСТОВ + Ко».



21 ноября выступит «Квартет Дмитрия Сабурова» (г. Москва) при участии восходящей звезды российского (и уже международного) джаза - саксофониста-виртуоза Макара Кашицына, а также Вивиан Сессомс (США) - яркая вокалистка.



22 ноября впервые в Самаре выступит Кристиан Галвез (Чили), признанный маэстро бас-гитары в качестве ведущего инструмента.



23 ноября - отведен детско-юношеской концертной программе, в которой могут принять участие все желающие, подав заявку.

