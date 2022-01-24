«Душа баяна»: фестиваль, ставший неотъемлемой частью культурной жизни региона

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Напомним, в период с 18 августа по 5 сентября 2021 года проходили отборочные туры по городам и районным центрам региона. Для участия в гала-концерте были отобраны 38 творческих коллективов и солистов, около 400 участников.

Участников и организаторов фестиваля поприветствовали министр культуры Самарской области Татьяна Мрдуляш, генеральный директор АО "Тяжмаш" Андрей Трифонов, художественный руководитель фестиваля "Душа баяна" Сергей Войтенко, после чего лауреаты и обладатели специальных призов фестиваля получили заслуженные награды.

Всего 103 коллективам и исполнителям присвоены звания лауреатов I, II и III степеней. Лауреаты I степени "Душа баяна" получили подарочные сертификаты на 20 000 рублей от партнеров фестиваля. Также по итогам фестиваля были вручены специальные призы – самому юному участнику (1,5 года) и самому возрастному – 86 лет.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров направил участникам и организаторам приветственный адрес: «Это масштабное мероприятие, призванное сохранять и развивать традиции музыкального исполнительства, формировать у детей и взрослых устойчивый интерес к народной культуре и культурному наследию, объединяет лучшие творческие силы нашей губернии – самодеятельные и профессиональные коллективы, солистов-инструменталистов, вокалистов, актеров, чтецов и хореографов. Региональное правительство и в дальнейшем будет оказывать поддержку фестивалю, ставшему неотъемлемой частью культурной жизни нашего региона».

Фестиваль "Душа баяна" – это уникальный по своему формату фестиваль, объединяющий в себе все существующие жанры и направления исполнительского искусства. В 2018 году фестиваль впервые прошёл в Самарской области и получил широкое признание и любовь жителей губернии, а в 2019 и 2020 годах тепло был принят в Московской, Ленинградской, Ростовской областях, а также Краснодарском крае. В 2021 году проект реализован на средства гранта ООГО «Российского фонда культуры» представленного в рамках федерального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура».

Художественный руководитель фестиваля – Сергей Войтенко, известный российский музыкант, заслуженный артист Российской Федерации, депутат Самарской губернской думы, композитор, певец, основатель дуэта "Баян микс".