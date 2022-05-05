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Духовой оркестр и институт культуры презентуют совместную программу «Победа, музыка, весна!»

5 мая 2022 13:04
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Духовой оркестр и институт культуры презентуют совместную программу «Победа, музыка, весна!»

В субботу, 7 мая, в МКТК «Дирижабль» пройдет благотворительный концерт, который объединит эстрадный и академический вокал с мощью духового оркестра. Концертная программа «Победа, музыка, весна!» станет первым событием творческой коллаборации Самарского муниципального духового оркестра и артистов Самарского государственного института культуры. Под аккомпанемент знаменитого коллектива, художественным руководителем которого выступает заслуженный артист Самарской области Марк Коган, прозвучат патриотические вокальные произведения в исполнении студентов-лауреатов международных и всероссийских конкурсов, а также преподавателей института. 

Руководителям проекта выступают профессор Павел Плаксин, заслуженный артист Самарской области, член Союза композиторов России, и Ксения Плаксина, заведующая кафедрой эстрадно-джазового искусства СГИК.

Праздничное настроение поддержит и выставка студентов кафедры дизайна и декоративно-прикладного искусства «Возрождение», которая откроется в фойе перед актовым залом. Работы объединены темой ренессанса как созидательного процесса изменения не только человека, но и пространства, которое формирует личность и культурный код среды. Экспозиция поддерживает посыл творческого созидания, затрагивая не только глубоко личные, но и внешние культурные процессы. 

7 мая | МКТК «Дирижабль» | ул. Куйбышева, 104.

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Теги: Мероприятия

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