Драматический театр «Самарская площадь» оригинально открыл 39-й сезон

Муниципальный драматический театр «Самарская площадь» с гордостью открыл свой 39-й театральный сезон. Первым спектаклем стал «Нежные чувства» по одноактным пьесам А.П. Чехова «Предложение» и «Медведь» в мастерской постановке режиссёра Александра Кладько.

Показ проходит в знаменательный год 165-летия со дня рождения великого драматурга. В фойе театра царила многолюдность, а зрительный зал был заполнен до предела. Открытие театрального сезона совпало с одним из самых радостных народных праздников — «Яблочным спасом». Гостей и друзей театра радушно встречала инсталляция, где из плетёных и оригинально оформленных корзин каждый мог взять яблоки.

Чехов в центре внимания

«Мы открываем сезон, посвятив его Чехову — это для нас символично. В репертуаре театра уже содержатся четыре спектакля по произведениям Чехова, и мы с удовольствием обращаемся к его творчеству. “Нежные чувства” мы именуем “молодым Чеховым” — это время его первых поисков, период, когда он подписывался как “Чеханте”. Спектакль лёгкий, радостный, с надеждой на будущее», — подчеркнула исполнительный директор театра, заслуженная артистка Самарской области Наталья Юрьевна Носова.

Новые постановки и бенефисы

В течение театрального сезона зрителей ожидают три премьеры. До конца года театр представит спектакль «Коломбо» по пьесе Жана Ануя, а ещё две постановки пока остаются тайной для широкой публики. Кроме того, состоятся два бенефиса ведущих актрис театра — Юлии Бакоян и Виктории Просвириной, которые служат на сцене «Самарской площади» более 20 лет. Один из них зрители увидят до наступления Нового года, а второй — уже в 2026 году.

«Мы традиционно открываемся одними из первых — уже в августе зрители начинают скучать по театру. Закроем сезон, как всегда, в июле — одними из последних в городе», — добавила Наталья Юрьевна. За 38 лет у театра сформировалось крепкое ядро поклонников, и начинать раньше всех, а также позднее всех уходить на театральные каникулы — одна из интересных традиций.

От классики к современным интерпретациям

Художественный руководитель театра, заслуженный работник культуры РФ Евгений Борисович Дробышев на встрече с журналистами подчеркнул, что в новом сезоне театр вновь намерен обратиться к мировой классике: «Я уже не считаю себя революционером. За годы нашей работы мы исследовали множество форм: балет, пантомиму, а также различные инновационные сценические приёмы. Сегодня мы ориентируемся на автора и саму драматургию. Современные пьесы редко радуют глубиной, поэтому мы чаще обращаемся к классике. В новом сезоне, возможно, мы обратимся к Шекспиру — к адаптированным для современного восприятия версиям его пьес».

Просветительские проекты и фестивали

Театр продолжит свои культурно-просветительские инициативы: празднование юбилеев классиков мировой литературы, викторины и торжественные встречи со зрителями. Особое внимание будет уделено патриотическим проектам, а также работе с ветеранами и участниками специальной военной операции. В частности, планируется презентация новой книги поэта Александра Гущева, который дважды находился в зоне боевых действий.

Во второй раз на сцене театра пройдет фестиваль «Хорошие истории», организованный совместно с благотворительным фондом «Обычные истории». Он посвящён памяти старшего поколения и собирает воспоминания о бабушках и дедушках, которые затем переосмысляются в театральных постановках. Заключительный показ фестиваля состоится в феврале.

Репертуарные лидеры

Особое место в афише продолжает занимать спектакль «Нежные чувства», который за год стал одним из самых популяных в репертуаре. «Он мгновенно вошёл в тройку лидеров по посещаемости. Постановка лёгкая, яркая, и зрители увидели актёров с новой стороны. Порой именно другой режиссёр открывает неожиданные грани артистов — и этот случай стал тому ярким подтверждением», — поделилась с журналистами Наталья Юрьевна Носова, сообщает пресс-служба театра «Самарская площадь».

Фото предоставлено пресс-службой театра «Самарская площадь»