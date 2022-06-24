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Директором Самарского академического театра драмы имени М. Горького назначен Сергей Филиппов 

24 июня 2022 18:16
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Впереди предстоит работа по завершению проектирования и организация работы театра на период реконструкции, обсуждение творческих планов, подготовка к новому театральному сезону.

Его лидерские качества, профессиональные навыки, знание специфики работы государственных учреждений культуры и его опыт работы на посту директора Самарского академического театра оперы и балета им. Шостаковича позволят стабилизировать ситуацию и задать правильные векторы дальнейшего развития театра.

Сергей Филиппов на протяжении своей профессиональной деятельности, тесно общался и обсуждал вопросы развития театра с его художественными руководителями Вячеславом Гвоздковым и Валерием Гришко. Он ценит и понимает традиции, которые были заложены руководством театра прошлых лет. Как опытный управленец с обширными связями на региональном и федеральном уровне, он сможет удержать театр на высоком профессиональном уровне.

Впереди предстоит работа по завершению проектирования и организация работы театра на период реконструкции, обсуждение творческих планов, подготовка к новому театральному сезону.

Татьяна Мрдуляш, министр культуры Самарской области, отметила: «Мы все знаем, каких высоких результатов достигла команда театра оперы и балета во главе с Сергеем Васильевичем. В прошлом году театр выиграл первую в своей истории «Золотую маску», стал лауреатом сразу в трех номинациях VI Национальной оперной премии «Онегин». Более 15 новых постановок почти за три года работы, гастроли театра в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России, возобновление практики выездных мероприятий в города и села Самарской области — театр под руководством Сергея Васильевича Филиппова показывает стабильную работу. И, конечно, важным событием стало присвоение театру имени Дмитрия Дмитриевича Шостаковича. Уверена, что на посту директора театра драмы Сергей Васильевич будет также эффективен. С таким сильным менеджером театр драмы выйдет на новый уровень. Я хочу пожелать Сергею Васильевичу и коллективу академического театра драмы имени М. Горького успехов и полных залов».

Краткая биография:

Родился 14.10.1968 года в г. Куйбышеве (Самара).

Окончил с отличием в 1990 году физический факультет Куйбышевского государственного университета. Специальность – «физика», специализация – «теоретическая физика». В 2021 году закончил магистратуру Самарского университета по специальности «История».

С 1990 по 1993 год работал в Институте систем обработки изображений РАН. Затем работал в ряде коммерческих организаций.

С 1997 года на муниципальной службе. Работал в должности куратора комитета по социальным вопросам Самарской городской Думы, затем начальником отдела организационной работы аппарата Думы, начальником отдела протокольной работы администрации города Самары.

В 2006 году перешёл на работу в департамент информационной политики аппарата Правительства Самарской области.

С 2008 года – руководитель управления, с 2012 – руководитель департамента информационной политики Администрации Губернатора Самарской области.

С мая 2015 по сентябрь 2019 года — министр культуры Самарской области.

С 9 сентября 2019 года назначен директором Самарского академического театра оперы и балета.

Является советником Губернатора Самарской области по культуре на общественных началах. Награжден почетной грамотой и благодарностью от  Губернатора Самарской области.

Сергей Филиппов прекрасно знает специфику развития отрасли культуры в регионе, сообщает пресс-служба минкульта СО.

 

Фото:   пресс-служба минкульта СО

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