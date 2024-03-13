Детская хоровая школа представит мюзикл «Невероятные приключения Оливера Твиста» в САТОБ

28

14 и 16 марта в 18:30 на Малой сцене Самарского академического театра оперы и балета им. Д.Д. Шостаковича пройдут премьерные показы мюзикла «Невероятные приключения Оливера Твиста». 6+

Масштабная постановка пройдёт в рамках IX музыкального фестиваля «От сердца к сердцу», посвященного 30-летию школы. К созданию спектакля привлечены талантливые и яркие люди из разных сфер искусства.

Режиссёром-постановщиком стал Владислав Капп (Большой театр, г. Москва), в числе его работ «Евгений Онегин», поставленный в Самарском государственном академическом театре оперы и балета в 2008 году. В спектакле «Невероятные приключения Оливера Твиста» занято 45 детей, это участники образцового художественного коллектива старшего хора «Ventus», а также выпускники, которые с удовольствием возвращаются к творческому процессу, спустя годы.

«2024 год в России объявлен годом семьи, особенно важно и ценно, что в спектакле «Невероятные приключения Оливера Твиста» играют не только дети, но и их родители. Совместное участие в творческом процессе укрепляет эмоциональные связи, создаёт теплые совместные воспоминания и помогает родителям и детям лучше понимать друг друга», — поделилась Татьяна Ивановна Фомичева, директор школы.

Театр – мощное средство для раскрытия потенциала детей, способ познакомиться с самим собой и миром безопасно и мягко. Этому помогает классическая литературная основа спектакля, которая рассказывает о добре и зле, любви и ненависти, выборе жизненного пути. А также талантливо написанная музыка, цепляющая струны души. Каждый артист, проживая спектакль от и до, получает бесценный опыт, который останется с ним на всю жизнь.

Зрители увидят результат работы не только создателей спектакля, но и планомерной учебной деятельности, которую ведут педагоги Центральной детской хоровой школы. Именно благодаря полноценному музыкальному образованию юные артисты способны существовать на сцене на высоком профессиональном уровне.

Фото: минкульт СО