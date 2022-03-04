Детей и подростков региона приглашают к участию в конкурсе «Третьяковская галерея online»

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Всероссийский благотворительный проект компании МТС «Поколение М» совместно с Самарским филиалом Третьяковской галереи запускает региональный этап творческого конкурса «Третьяковская галерея online».

Дети и подростки 11-18 лет, увлекающиеся живописью и любящие природу, смогут изучить тонкости ботанической иллюстрации, изобразить растения Самарской области и увидеть свои работы в современном ботаническом атласе России, который будет представлен в главном музее национального искусства страны.

Для участия в конкурсе необходимо в срок с 16 февраля до 20 марта 2022 года нарисовать один или несколько рисунков цветов, трав и других растений, которые можно встретить на территории Самарской области, и загрузить фото или скан работ на сайт «Поколения М». Чтобы получить более полное представление о жанре ботанической иллюстрации, ребята могут посмотреть размещенные на сайте «Поколения М» видеоуроки и вдохновиться творчеством выдающегося скульптора, художницы и автора российского акварельного гербария Анны Голубкиной (1864–1927).

Оценивать присланные в региональном этапе конкурса работы будет жюри, состоящее из экспертов самарского филиала Третьяковской галереи, представителей Самарского областного историко-краеведческого музея им. П. В.Алабина и творческой группы «Поколения М». Подведение итогов и награждение участников и победителей регионального этапа художественного конкурса «Поколения М» состоится в марте 2022 года. Лучшие работы участников также войдут в специальную экспозицию, которая до конца 2022 года пройдет в одном из выставочных пространств города.

Все присланные на региональный этап конкурса работы также автоматически примут участие в федеральном этапе конкурса. Лучшие работы юных живописцев со всей страны войдут в ботанический атлас России, который будет представлен в мультимедийном формате на ежегодной Всероссийской акции «Ночь искусств» в Третьяковской галерее в ноябре.

Фото: минкульт СО