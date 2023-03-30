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День работника культуры в Самаре отметили масштабным форумом

30 марта 2023 11:48
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День работника культуры в Самаре отметили масштабным форумом

28 марта 2023 года в Самаре прошел масштабный Культурный форум «Культура: Вызовы времени». На один день столица региона стала творческой площадкой для обсуждения ключевых вопросов развития отрасли.

В течение дня в разных культурных локациях Самары работали шесть тематических секций: «Инклюзивные практики – открытое пространство самореализации», «Креативные индустрии в Самарском регионе: точки притяжения творческих людей, возможности и меры поддержки», «Развитие регионального кинематографа. Меры поддержки кинопроизводства и кинопроката», «Культурные инициативы. Шаг в будущее», «Продвижение проектов в общественном пространстве», «Молодость и культура: смыслы, мечты и возможности».  

Более 400 участников – представители учреждений культуры, лидеры некоммерческих организаций и творческих союзов получили практические советы от экспертов федерального и регионального уровней, обменялись опытом и определили пути совместного взаимодействия.

Секция «Культурные инициативы» прошла с участием Игоря Соболева – первого заместителя генерального директора Президентского фонда культурных инициатив. Эксперт отметил, что именно сейчас нужно  глубоко заниматься практическими делами.  «Хорошо, что в Самаре выбрали такой формат проведения культурного форума. В Самарской области очень много команд, способных генерировать отличные идеи для жителей», – рассказал эксперт. Результатом работы секции стало решение подготовки предложений по внесению значимых изменений в постановление о губернских грантах в сфере культуры и искусства.

Работу секции по инклюзивным практикам открыла министр культуры Самарской области Ирина Калягина. «Для нас работа в этом направлении  является приоритетной. Она важна и для людей с ограниченными возможностями, и для нас, кому еще нужно научиться интегрировать таких людей в культурное пространство», – отметила глава регионального минкульта.

В качестве экспертов на секции выступили руководители благотворительных фондов, образовательных учреждений и творческих коллективов, которые поделились своим опытом организации инклюзивных пространств в рамках городских фестивалей и других массовых мероприятий.

Со словами благодарности перед участниками выступила специальный гость – Диана Гурцкая, народная артистка Российской Федерации, член Комиссии при Президенте РФ по делам инвалидов, учредитель и президент попечительского совета благотворительного фонда помощи незрячим и слабовидящим детям «По зову сердца». Она воодушевила всех присутствующих словами о несомненной важности творчества в жизни людей с ОВЗ. Самарская область, по ее словам, стала не только местом встречи с интересными людьми, но и местом, где рождаются тренды, влияющие на комфортную среду общества. «В этом немалая заслуга работы команды губернатора, местных учреждений культуры и всех неравнодушных людей. Инклюзия должна пронизывать все сферы нашей жизни», – отметила Диана Гурцкая.

Участники секции о развитии регионального кинематографа обсудили механизмы государственной поддержки кинопроизводства и кинопроката, предложения по совершенствованию региональной системы поддержки кинематографистов. Эксперт отдела государственной поддержки производства игровых национальных фильмов Департамента кинематографии и цифрового развития Министерства культуры РФ Валентин Лисицин оценил потенциал регионального кинопроизводства. По его словам, в губернской киноиндустрии появилось большое количество новых имен, соответствующих федеральной повестке и уровню. «Долгое время Самарская область отличалась документальным кино. Сейчас наметилось направление в сторону короткометражных фильмов и детско-юношеского кино, актуального в повестке патриотического и нравственного воспитания подрастающего поколения», – отметил спикер.

На площадке креативных индустрии состоялось обсуждение региональных и федеральных механизмов и мер поддержки субъектов креативных индустрий, для участников презентовали проекты самарских арт-кластеров.  «Сессия была замечательно собрана, мы собрали все о системе развития креативных индустрий, начиная от дополнительного образования заканчивая высшим образованием через инфраструктуру поддержки бизнеса, креативных кластеров, проектов по развитию отдельных креативных направлений, заканчивая мерами поддержки бизнеса», – поделилась Анна Афанасьева, директор по работе с органами государственной власти АНО «Креативная экономика» (Москва).

На секции о продвижении проектов в общественном пространстве участники обсудили методы коммуникации учреждений культуры с жителями, сформулировали предложения по набору ключевых векторов развития культурного бренда Самарской области на ближайшие несколько лет. Средства массовой информации, социальные сети, сайты – какие эффективные каналы сейчас наиболее востребованы и успешные практики их применения – об этом и многом другом спикеры секции поделились с участниками. Руководитель коммуникационного агентства «Правила общения» (Москва) Юлия Зинкевич, говоря в своем выступлении о развитии культурного бренда Самарской области, подчеркнула: «В Самарской области – совершенно уникальная ситуация, потому что совершенно потрясающий человеческий ландшафт. Очень многие выявленные проекты – это инициативы снизу. Есть увлеченные, горящие люди, которым не все равно и у которых есть идеи и драйв для того, чтобы их запустить, и они действительно подтягивают разные силы. Региону очень повезло и с тем, что здесь есть серьезная поддержка команды губернатора. Тем, кто управляет областью, очень интересно, что происходит, они вникают в детали, они направляют свои силы на то, чтобы какие-то проекты набирали обороты и были проявлены».

Участники секции «Молодость и культура: смыслы, мечты и возможности» обсудили, какие нужно сегодня предпринимать действия, чтобы подрастающее поколение видели культуру и искусство как возможность повышать качество своей жизни, как вовлекать молодежь и повышать посещаемость выставок, спектаклей и фестивалей. Сегодня в России в целом и в Самарской области создано колоссальное количество различных программ и проектов, которые открывают самые широкие возможности для молодого человека. Именно об одной из таких возможностей на собственном примере рассказал спикер секции Дмитрий Стулов, амбассадор Арт-кластера «Таврида». О новых возможностях Самарского государственного института культуры рассказала проректор по творческой и научной деятельности СГИК Марина Петинова. С Дарьей Волковой, искусствоведом филиала Третьяковской галереи в Самаре, говорили о том, почему важно не ждать, а делать; о том, как культура и искусство двигаются вперед благодаря личностям и их энтузиазму.

Финальной точкой форума стало пленарное заседание на площадке театра СамАрт. Здесь собрались те, кто имеет непосредственное отношение к миру культуры и креативных индустрий. Представители отрасли, депутаты регионального парламента, общественники, федеральные эксперты. Пленарное заседание форума министр Ирина Калягина начала с приветственных слов от имени Губернатора Дмитрия Азарова.

«Хотелось бы от имени Губернатора Дмитрия Игоревича Азарова поздравить вас с профессиональными праздниками – Днем работника культуры и днем театра. Дмитрий Игоревич передает слова благодарности нашим федеральным экспертам за то, что они откликнулись на наше приглашение, слова благодарности всем тем, кто сегодня работал на секциях и всем, кто присутствует на нашем пленарном заседании. Вы все знаете, как относятся сейчас на Западе к нашей культуре. Есть термин «культура отмены». Но мы с вами открыты творчески, доброжелательны друг к другу. Мы не собираемся заниматься никакой культурой отмены, мы хотим, чтобы наша культура служила доброму и вечному. Сегодня мы поделимся идеями, проектами, которые появились в нашем регионе, которые являются брендовыми и приоритетными в сфере культуры», – обратилась к участникам Ирина Евгеньевна.

О музыкальном  фестивале «СамФест», который состоится  в Самаре в начале июня и объединит на одной сцене известных исполнителей, а также подающих надежды талантливых и самобытных артистов со всех уголков России рассказала Ева Самсонова, руководитель фестиваля. «Россия меняется, «СамФест» – вместе с ней. В этом году вне конкурса к отборочному туру будут допущены четыре участника из вновь присоединившихся территорий. Эти люди как никто сейчас нуждаются в нашей поддержке. Особой миссией фестиваля в этом году станет поиск и максимальная поддержка творческих людей из республик Донбасса и Новороссии», – поделилась Ева.

Денис Бокурадзе, художественный руководитель театра-студии «Грань», представил концепцию развития театра. «Самарская область сегодня является неким образцом, примером того, что в малом городе это возможно благодаря вниманию Правительства, спонсорской работе», – подчеркнул художественный руководитель. Он уверен, театр станет точкой притяжения для всех театров малых городов России, здесь будут проходить общероссийские форумы и фестивали, а Новокуйбышевск станет культурной столицей региона.

Продюсер арт-кластера «Дом 77» Полина Дрожжина рассказала о том, как развивается арт-кластер на улице Ленинградской, 77 и поделилась идеей нового проекта – культурно-образовательного центра «Гимназия». Он расположится в историческом здании на пересечении улиц Галактионовской и Ульяновской. Здесь будет работать круглогодичная программа по обучению современным ремеслам и креативному бизнесу.

В этом году Фестиваль авторской песни имени Валерия Грушина отмечает 50-летний юбилей. Знаменитую Грушинскую поляну ожидают масштабные преобразования. «Природный парк «Мастрюки» на Грушинской поляне – каким будет единое пространство территории Мастрюковских озер рассказал Кривчиков Сергей, продюсер событийной программы проекта. Задачей разработчиков проекта было сохранить этот симбиоз природного достояния и сложившихся традиций, воплотив принцип долгосрочного событийного проектирования: усовершенствованная инфраструктура должна обеспечить круглогодичную событийную программу этому месту.

Андрей Кочетков, директор Самарского областного историко-краеведческого музея имени П.В.Алабина рассказал о реновации здания музея, одного из десяти модернистских фиалов Центрального музея В.И.Ленина. «Он уже немного пожил, поистрепался, и настало время с ним что-то сделать. Мы поставили перед собой амбициозную задачу сделать лучший краеведческий музей России», – поделился директор. 
 По замыслу, новая экспозиция музея должна будет рассказывать о природных обстоятельствах, государственных решениях и человеческих поступках, которые определяют жизненные территории Самарской области. Она призвана ответить на вопрос: «Почему здесь так и как здесь нужно жить».

Участник форума Ирина Мингалишева, депутат Думы городского округа Сызрань, директор МБУ «Культурно-досуговый комплекс», поделилась своими впечатлениями: «Подобные встречи с профессионалами культурной сферы необходимы, чтобы помочь увидеть и в своей работе новые возможности для роста. Возвращаюсь к рабочим будням вдохновленная успехами коллег. И не могу не радоваться за жителей нашей области. Такое внимание к интеллектуальному досугу и отдыху жителей со стороны руководителей региона дорогого стоит».

Поводя итоги работы форума, эксперты отметили, что даже в такое непростое время именно культура является залогом культурно-нравственного развития личности, гармоничного воспитания детей. Сегодня культура является той духовной силой, которая объединяет людей, демонстрируют наше общее единство.

Запись полной версии Культурного форума можно будет посмотреть
 30 марта в 12:00 в эфире телеканала «Самара 24». Также запись будет доступна на сайте и в соцсетях телеканала ГТРК «Самара».

 

Теги: В центре внимания

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